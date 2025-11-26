Tony Germano, ator e dublador, morre aos 55 anos após acidente doméstico

O ator e dublador Tony Germano morreu nesta quarta-feira, 26, aos 55 anos, após cair da laje de sua residência em São Paulo.

O artista estava morando na antiga casa dos pais e realizava reformas no imóvel. Ele subiu na laje e teve uma queda fatal.

Germano era conhecido principalmente por sua atuação no teatro. Participou de peças como O Fantasma da Ópera, Miss Saigon, Jekyll & Hyde - O Médico e o Monstro e Um Violinista no Telhado.

Ele também se destacou como dublador de filmes e séries, em produções como Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (da Nickelodeon), Vai, Cachorro, Vai! (da Netflix) e o live-action de A Bela e a Fera (da Disney).

Mais recentemente, participou do filme Labirinto dos Garotos Perdidos, de Matheus Marchetti, exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.