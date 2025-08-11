Capa Jornal Amazônia
Morre ‘Rainha do Brasil’, do meme ‘tá barato’; Maria Berklian tinha 86 anos

Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Maria ficou famosa ao gravar vídeos visitando lojas de luxo em São Paulo

Estadão Conteúdo

A influenciadora Maria Berklian, também conhecida como a "Rainha do Brasil", morreu nesta segunda-feira, 11, aos 86 anos. A informação foi confirmada ao Estadão pela Igreja Apostólica Armênia do Brasil, congregação da qual Maria fazia parte.

Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Maria ficou famosa ao gravar vídeos visitando lojas de luxo em São Paulo e ironizar os preços dos produtos.

Ao entrar em lojas como Balenciaga, Chanel e Dolce e Gabbana, a influenciadora costumava olhar os preços e soltar o bordão que a tornou conhecida. "Tá barato", dizia Maria.

A vida de luxos a rendeu o apelido "Rainha do Brasil", pelo qual começou a ser conhecida após viralizar nas redes sociais. O perfil de Maria no TikTok, no entanto, estava parado desde dezembro de 2024.

Em maio deste ano, Maria foi hospitalizada devido à influenza e pneumonia. Em seu Instagram, ela comemorou sua recuperação e agradeceu o carinho dos fãs.

As informações sobre a causa da morte não foram divulgadas, mas o velório de influenciadora ocorreu na tarde desta segunda-feira, 11, na Igreja Apostólica Armênia do Brasil, no Bom Retiro, em São Paulo.

