Quem matou Odete Roitman? Conheça o assassino da primeira versão

Na novela “Vale Tudo” de 1988, a personagem foi interpretada por Beatriz Segall. Em 2025, a atriz que dá vida à milionária é Debora Bloch

Lívia Ximenes
fonte

Beatriz Segall e Debora Bloch, intérpretes de Odete Roitman em "Vale Tudo" (1988 e 2025) (Reprodução)

O remake da novela “Vale Tudo” está prestes a levantar, novamente, o questionamento: “Quem matou Odete Roitman?”. A pergunta foi feita pela primeira vez em 1988, durante a exibição da versão original da trama, e será revivida após 37 anos. No folhetim de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a personagem era interpretada por Beatriz Segall e, na releitura de Manuela Dias, Debora Bloch é a responsável pelo papel.

Na primeira versão, a princípio, quem mataria Odete Roitman seria Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Entretanto, como o segredo foi revelado pela imprensa, ficou decidido que Leila (Cassia Kis) seria a executora da milionária. Conforme a história, Leila matou Odete pensando se tratar de Maria de Fátima (Glória Pires), que mantinha um caso com Marco Aurélio.

Na versão desse ano, Manuela Dias já descartou Leila (Carolina Dieckmann) como a assassina. A informação deixa outros personagens como suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos), Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli), por exemplo.

.
