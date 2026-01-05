Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vencedores Critics Choice Awards 2026: confira a lista completa de premiados

A temporada de premiações iniciou nesse domingo (4) e o Brasil levou uma estatueta por "O Agente Secreto"

Lívia Ximenes
fonte

"O Agente Secreto", "Pecadores" e "The Pitt" foram premiados no Critics Choice Awards 2026 (Reprodução)

A temporada de premiações do cinema e televisão de 2026 iniciou nesse domingo (4) com o Critics Choice Awards. Entre as obras que se destacaram, está o longa brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, que levou a estatueta de Melhor Filme Internacional. Wagner também concorria como Melhor Ator, pelo papel na produção, e Melhor Ator Coadjuvante, por uma participação na série “Ladrões de Drogas” — prêmios vencidos por Timothée Chalamet e Owen Cooper. Confira abaixo a lista completa de vencedores.

VEJA MAIS

image 'O Agente Secreto' vence Critics Choice de Melhor Filme de Língua Estrangeira
Longa de Kleber Mendonça Filho também concorre na categoria de Melhor Ator com Wagner Moura

image Wagner Moura estampa capa da The Hollywood Reporter em corrida pelo Oscar
Ator brasileiro é destaque da primeira edição de 2026 da revista ao lado de nomes como Adam Sandler, Michael B. Jordan e Jacob Elordi

image Filme estrelado por Wagner Moura têm chances de vencer o Oscar, segundo estudo; entenda
De acordo com levantamento, o ator brasileiro é um dos três favoritos na briga estatueta de melhor ator; confira a lista completa

Vencedores Critics Choice Awards 2026 - Cinema

Melhor Filme

  • "Bugonia"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Jay Kelly"
  • "Marty Supreme"
  • "Uma Batalha Após a Outra" — VENCEU
  • "Valor Sentimental"
  • "Pecadores"
  • "Sonhos de Trem"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet ("Marty Supreme") — VENCEU
  • Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Wagner Moura ("O Agente Secreto")
  • Michael B. Jordan ("Pecadores")
  • Ethan Hawke ("Blue Moon")

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley ("Hamnet") — VENCEU
  • Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria")
  • Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Renate Reinsve ("Valor Sentimental")
  • Amanda Seyfried ("O Testamento de Ann Lee")
  • Emma Stone ("Bugonia")

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Jacob Elordi ("Frankenstein") — VENCEU
  • Paul Mescal ("Hamnet")
  • Sean Penn ("Uma Batalha Após a Outra")
  • Adam Sandler ("Jay Kelly")
  • Stellan Skarsgård ("Valor Sentimental")

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning ("Valor Sentimental")
  • Ariana Grande ("Wicked: Parte 2")
  • Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental")
  • Amy Madigan ("A Hora do Mal") — VENCEU
  • Wunmi Mosaku ("Pecadores")
  • Teyana Taylor ("Uma Batalha Após a Outra")

Melhor Jovem Ator ou Atriz

  • Everett Blunck ("The Plague")
  • Miles Caton ("Pecadores") — VENCEU
  • Cary Christopher ("A Hora do Mal")
  • Shannon Mahina Gorman ("Família de Aluguel")
  • Jacobi Jupe ("Hamnet")
  • Nina Ye ("A Garota Canhota")

Melhor Elenco

  • "Hamnet"
  • "Jay Kelly"
  • "Marty Supreme"
  • "Uma Batalha Após a Outra"
  • "Pecadores" — VENCEU
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor Filme Internacional

  • "Foi Apenas um Acidente"
  • "A Garota Canhota"
  • "No Other Choice"
  • "O Agente Secreto" — VENCEU
  • "Sirāt"
  • "Belén"

Melhor Diretor

  • Paul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra") — VENCEU
  • Ryan Coogler("Pecadores")
  • Guillermo del Toro ("Frankenstein")
  • Josh Safdie ("Marty Supreme")
  • Joachim Trier ("Valor Sentimental")
  • Chloé Zhao ("Hamnet")

Melhor Roteiro Original

  • "Jay Kelly"
  • "Marty Supreme"
  • "Pecadores" — VENCEU
  • "A Hora do Mal"
  • "Sorry, Baby"
  • "Valor Sentimental"

Melhor Roteiro Adaptado

  • "Uma Batalha Após a Outra" — VENCEU
  • "Sonhos de Trem"
  • "No Other Choice"
  • "Frankenstein"
  • "Bugonia"
  • "Hamnet"

Melhor Fotografia

  • "F1: O Filme"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Uma Batalha Após a Outra"
  • "Pecadores"
  • "Sonhos de Trem" — VENCEU

Melhor Design de Produção

  • "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"
  • "Frankenstein" — VENCEU
  • "Hamnet"
  • "Marty Supreme"
  • "Pecadores"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor Montagem

  • "Casa de Dinamite"
  • "F1: O Filme" — VENCEU
  • "Marty Supreme"
  • "Uma Batalha Após a Outra"
  • "A Vizinha Perfeita"
  • "Pecadores"

Melhor Figurino

  • "Frankenstein" — VENCEU
  • "Hamnet"
  • "Hedda"
  • "O Beijo da Mulher Aranha"
  • "Pecadores"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhor Cabelo e Maquiagem

  • "Extermínio: A Evolução"
  • "Frankenstein" — VENCEU
  • "Pecadores"
  • "Coração de Lutador"
  • "A Hora do Mal"
  • "Wicked: Parte 2"

Melhores Efeitos Visuais

  • "Avatar: Fogo e Cinzas" — VENCEU
  • "F1: O Filme"
  • "Frankenstein"
  • "Missão: Impossível - O Acerto Final"
  • "Pecadores"
  • "Superman"

Melhor Longa em Animação

  • "Arco"
  • "Elio"
  • "Nos Seus Sonhos"
  • "Guerreiras do K-Pop" — VENCEU
  • "Little Amélie or the Character of Rain"
  • "Zootopia 2"

Melhor Comédia

  • "The Ballad of Wallis Island"
  • "Eternidade"
  • "Amizade Tóxica"
  • "Corra que a Polícia Vem Ai" — VENCEU
  • "O Esquema Fenício"
  • "Amores à Parte"

Melhor Canção

  • 'Drive' ("F1: O Filme")
  • 'Golden' ("Guerreiras do K-Pop") — VENCEU
  • 'I Lied to You' ("Pecadores")
  • 'Clothed by the Sun' ("O Testamento de Ann Lee)
  • 'Train Dreams' ("Sonhos de Trem")
  • 'The Girl in the Bubble' ("Wicked: Parte 2")

Melhor Trilha Original

  • "F1: O Filme"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Marty Supreme"
  • "Uma Batalha Após a Outra"
  • "Pecadores" — VENCEU

Vencedores Critics Choice Awards 2026 - Televisão

Melhor Série de Drama

  • "Alien: Earth"
  • "Andor"
  • "A Diplomata "
  • "Paradise"
  • "The Pitt" — VENCEU
  • "Pluribus"
  • "Ruptura"
  • "Task"

Melhor Ator em Série de Drama

  • Sterling K. Brown ("Paradise")
  • Diego Luna ("Andor")
  • Mark Ruffalo ("Task")
  • Adam Scott ("Ruptura")
  • Billy Bob Thornton ("Landman")
  • Noah Wyle ("The Pitt") — VENCEU

Melhor Atriz em Série de Drama

  • Kathy Bates ("Matlock")
  • Carrie Coon ("A Idade Dourada")
  • Britt Lower ("Ruptura")
  • Bella Ramsey ("The Last of Us")
  • Keri Russell ("A Diplomata")
  • Rhea Seehorn ("Pluribus") — VENCEU

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

  • Patrick Ball ("The Pitt")
  • Wood Harris ("Forever")
  • Billy Crudup ("The Morning Show")
  • Ato Essandoh ("A Diplomata")
  • Tramell Tillman ("Ruptura") — VENCEU
  • Tom Pelphrey ("Task")

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

  • Nicole Beharie ("The Morning Show")
  • Denee Benton ("A Idade Dourada")
  • Allison Janney ("A Diplomata")
  • Katherine LaNasa ("The Pitt") — VENCEU
  • Greta Lee ("The Morning Show")
  • Skye P. Marshall ("Matlock")

Melhor Série de Comédia

  • "Abbot Elementary"
  • "Fantasmas"
  • "Elsbeth"
  • "Hacks"
  • "Ninguém Quer"
  • "Only Murders in the Building"
  • "O Estúdio" — VENCEU
  • "The Righteous Gemstones"

Melhor Ator em Série de Comédia

  • Adam Brody ("Ninguém Quer")
  • David Alan Grier ("St. Denis Medical")
  • Seth Rogen ("O Estúdio") — VENCEU
  • Ted Danson ("O Espião Infiltrado")
  • Danny McBride ("The Righteous Gemstones")
  • Alexander Skarsgård ("Diários de Um Robô-Assassino")

Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Kristen Bell ("Ninguém Quer")
  • Natasha Lyonne ("Poker Face")
  • Rose Mciver ("Fantasmas")
  • Edi Patterson ("The Righteous Gemstones")
  • Carrie Preston ("Elsbeth")
  • Jean Smart ("Hacks") — VENCEU

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Ike Barinholtz ("O Estúdio") — VENCEU
  • Paul W. Downs ("Hacks")
  • Asher Grodman ("Fantasmas")
  • Oscar Nuñez ("The Paper")
  • Chris Perfetti ("Abbott Elementary")
  • Timothy Simons ("Ninguém Quer")

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Danielle Brooks ("Pacificador")
  • Hannah Einbinder ("Hacks")
  • Janelle James ("Abbott Elementary") — VENCEU
  • Justine Lupe ("Ninguém Quer")
  • Ego Nwodim ("Saturday Night Live")
  • Rebecca Wisocky ("Fantasmas")

Melhor Série Limitada

  • "Adolescência" — VENCEU
  • "All Her Fault"
  • "Chefe de Guerra"
  • "Death by Lightning"
  • "Devil in Disguise: John Wayne Gacy"
  • "Ladrões de Drogas"
  • "Morrendo por Sexo"
  • "A Namorada Ideal"

Melhor Filme Feito para a TV

  • "Bridget Jones: Louca pelo Garoto" — VENCEU
  • "Deep Cover"
  • "Entre Montanhas"
  • "Mountainhead"
  • "Nonnas"
  • "Summer of ’69"

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Michael Chernus ("Devil in Disguise: John Wayne Gacy")
  • Stephen Graham ("Adolescência") — VENCEU
  • Brian Tyree Henry ("Ladrões de Drogas")
  • Charlie Hunnam ("Monstro: A História de Ed Gein")
  • Matthew Rhys ("O Monstro em Mim")
  • Michael Shannon ("Death by Lightning")

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Jessica Biel ("The Better Sister")
  • Meghann Fahy ("Sereias")
  • Sarah Snook ("All Her Fault") — VENCEU
  • Michelle Williams ("Morrendo por Sexo")
  • Robin Wright ("A Namorada Ideal")
  • Renée Zellweger ("Bridget Jones: Louca Pelo Garoto")

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Owen Cooper ("Adolescência") — VENCEU
  • Wagner Moura ("Ladrões de Drogas")
  • Nick Offerman ("Death by Lightning")
  • Michael Peña ("All Her Fault")
  • Ashley Walters ("Adolescência")
  • Ramy Youssef ("Mountainhead")

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Erin Doherty ("Adolescência") — VENCEU
  • Betty Gilpin ("Death by Lightning")
  • Marin Ireland ("Devil in Disguise: John Wayne Gacy")
  • Sophia Lillis ("All Her Fault")
  • Julianne Moore ("Sereias")
  • Christine Tremarco ("Adolescência")

Melhor Série em Língua Estrangeira

  • "Acapulco"
  • "O Último Samurai"
  • "Mussolini: Son of the Century"
  • "Red Alert"
  • "Round 6" — VENCEU
  • "When No One Sees Us"

Melhor Série Animada

  • "Bob’s Burgers"
  • "Harley Quinn"
  • "Long Story Short"
  • "Marvel Zombies"
  • "South Park" — VENCEU
  • "Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha"

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Critics Choice Awards

Critics Choice Awards 2026

premiações do cinema

premiações da televisão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NASCIMENTO

Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Chegada da bebê foi celebrada pelo casal, que compartilhou diversos momentos nas redes sociais

06.01.26 15h58

Estrutura de Ensaios da Anitta começa a ser montada e fãs se preparam para receber a cantora

Anitta traz "Cosmos" para abertura da temporada 2026 em Belém  faz mistério sobre convidados

06.01.26 8h00

SUCESSO

Nirah Duarte leva a batida do tecnobrega ao festival Emoções de Verão, em Fortaleza

Em uma apresentação marcante no Bosque do Marina Park, Nirah Duarte foi para a galera

05.01.26 15h08

ANSIEDADE

Candidatos ao grupo Pipoca do 'BBB 26' serão conhecidos nesta sexta

Apresentação dos nomes será junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

05.01.26 14h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SHOW

Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados

Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show

06.01.26 23h08

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Programação

Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

29.12.25 14h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda