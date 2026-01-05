Vencedores Critics Choice Awards 2026: confira a lista completa de premiados
A temporada de premiações iniciou nesse domingo (4) e o Brasil levou uma estatueta por "O Agente Secreto"
A temporada de premiações do cinema e televisão de 2026 iniciou nesse domingo (4) com o Critics Choice Awards. Entre as obras que se destacaram, está o longa brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, que levou a estatueta de Melhor Filme Internacional. Wagner também concorria como Melhor Ator, pelo papel na produção, e Melhor Ator Coadjuvante, por uma participação na série “Ladrões de Drogas” — prêmios vencidos por Timothée Chalamet e Owen Cooper. Confira abaixo a lista completa de vencedores.
Vencedores Critics Choice Awards 2026 - Cinema
Melhor Filme
- "Bugonia"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Jay Kelly"
- "Marty Supreme"
- "Uma Batalha Após a Outra" — VENCEU
- "Valor Sentimental"
- "Pecadores"
- "Sonhos de Trem"
- "Wicked: Parte 2"
Melhor Ator
- Timothée Chalamet ("Marty Supreme") — VENCEU
- Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra")
- Wagner Moura ("O Agente Secreto")
- Michael B. Jordan ("Pecadores")
- Ethan Hawke ("Blue Moon")
Melhor Atriz
- Jessie Buckley ("Hamnet") — VENCEU
- Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria")
- Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra")
- Renate Reinsve ("Valor Sentimental")
- Amanda Seyfried ("O Testamento de Ann Lee")
- Emma Stone ("Bugonia")
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro ("Uma Batalha Após a Outra")
- Jacob Elordi ("Frankenstein") — VENCEU
- Paul Mescal ("Hamnet")
- Sean Penn ("Uma Batalha Após a Outra")
- Adam Sandler ("Jay Kelly")
- Stellan Skarsgård ("Valor Sentimental")
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning ("Valor Sentimental")
- Ariana Grande ("Wicked: Parte 2")
- Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental")
- Amy Madigan ("A Hora do Mal") — VENCEU
- Wunmi Mosaku ("Pecadores")
- Teyana Taylor ("Uma Batalha Após a Outra")
Melhor Jovem Ator ou Atriz
- Everett Blunck ("The Plague")
- Miles Caton ("Pecadores") — VENCEU
- Cary Christopher ("A Hora do Mal")
- Shannon Mahina Gorman ("Família de Aluguel")
- Jacobi Jupe ("Hamnet")
- Nina Ye ("A Garota Canhota")
Melhor Elenco
- "Hamnet"
- "Jay Kelly"
- "Marty Supreme"
- "Uma Batalha Após a Outra"
- "Pecadores" — VENCEU
- "Wicked: Parte 2"
Melhor Filme Internacional
- "Foi Apenas um Acidente"
- "A Garota Canhota"
- "No Other Choice"
- "O Agente Secreto" — VENCEU
- "Sirāt"
- "Belén"
Melhor Diretor
- Paul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra") — VENCEU
- Ryan Coogler("Pecadores")
- Guillermo del Toro ("Frankenstein")
- Josh Safdie ("Marty Supreme")
- Joachim Trier ("Valor Sentimental")
- Chloé Zhao ("Hamnet")
Melhor Roteiro Original
- "Jay Kelly"
- "Marty Supreme"
- "Pecadores" — VENCEU
- "A Hora do Mal"
- "Sorry, Baby"
- "Valor Sentimental"
Melhor Roteiro Adaptado
- "Uma Batalha Após a Outra" — VENCEU
- "Sonhos de Trem"
- "No Other Choice"
- "Frankenstein"
- "Bugonia"
- "Hamnet"
Melhor Fotografia
- "F1: O Filme"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Uma Batalha Após a Outra"
- "Pecadores"
- "Sonhos de Trem" — VENCEU
Melhor Design de Produção
- "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"
- "Frankenstein" — VENCEU
- "Hamnet"
- "Marty Supreme"
- "Pecadores"
- "Wicked: Parte 2"
Melhor Montagem
- "Casa de Dinamite"
- "F1: O Filme" — VENCEU
- "Marty Supreme"
- "Uma Batalha Após a Outra"
- "A Vizinha Perfeita"
- "Pecadores"
Melhor Figurino
- "Frankenstein" — VENCEU
- "Hamnet"
- "Hedda"
- "O Beijo da Mulher Aranha"
- "Pecadores"
- "Wicked: Parte 2"
Melhor Cabelo e Maquiagem
- "Extermínio: A Evolução"
- "Frankenstein" — VENCEU
- "Pecadores"
- "Coração de Lutador"
- "A Hora do Mal"
- "Wicked: Parte 2"
Melhores Efeitos Visuais
- "Avatar: Fogo e Cinzas" — VENCEU
- "F1: O Filme"
- "Frankenstein"
- "Missão: Impossível - O Acerto Final"
- "Pecadores"
- "Superman"
Melhor Longa em Animação
- "Arco"
- "Elio"
- "Nos Seus Sonhos"
- "Guerreiras do K-Pop" — VENCEU
- "Little Amélie or the Character of Rain"
- "Zootopia 2"
Melhor Comédia
- "The Ballad of Wallis Island"
- "Eternidade"
- "Amizade Tóxica"
- "Corra que a Polícia Vem Ai" — VENCEU
- "O Esquema Fenício"
- "Amores à Parte"
Melhor Canção
- 'Drive' ("F1: O Filme")
- 'Golden' ("Guerreiras do K-Pop") — VENCEU
- 'I Lied to You' ("Pecadores")
- 'Clothed by the Sun' ("O Testamento de Ann Lee)
- 'Train Dreams' ("Sonhos de Trem")
- 'The Girl in the Bubble' ("Wicked: Parte 2")
Melhor Trilha Original
- "F1: O Filme"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Marty Supreme"
- "Uma Batalha Após a Outra"
- "Pecadores" — VENCEU
Vencedores Critics Choice Awards 2026 - Televisão
Melhor Série de Drama
- "Alien: Earth"
- "Andor"
- "A Diplomata "
- "Paradise"
- "The Pitt" — VENCEU
- "Pluribus"
- "Ruptura"
- "Task"
Melhor Ator em Série de Drama
- Sterling K. Brown ("Paradise")
- Diego Luna ("Andor")
- Mark Ruffalo ("Task")
- Adam Scott ("Ruptura")
- Billy Bob Thornton ("Landman")
- Noah Wyle ("The Pitt") — VENCEU
Melhor Atriz em Série de Drama
- Kathy Bates ("Matlock")
- Carrie Coon ("A Idade Dourada")
- Britt Lower ("Ruptura")
- Bella Ramsey ("The Last of Us")
- Keri Russell ("A Diplomata")
- Rhea Seehorn ("Pluribus") — VENCEU
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama
- Patrick Ball ("The Pitt")
- Wood Harris ("Forever")
- Billy Crudup ("The Morning Show")
- Ato Essandoh ("A Diplomata")
- Tramell Tillman ("Ruptura") — VENCEU
- Tom Pelphrey ("Task")
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama
- Nicole Beharie ("The Morning Show")
- Denee Benton ("A Idade Dourada")
- Allison Janney ("A Diplomata")
- Katherine LaNasa ("The Pitt") — VENCEU
- Greta Lee ("The Morning Show")
- Skye P. Marshall ("Matlock")
Melhor Série de Comédia
- "Abbot Elementary"
- "Fantasmas"
- "Elsbeth"
- "Hacks"
- "Ninguém Quer"
- "Only Murders in the Building"
- "O Estúdio" — VENCEU
- "The Righteous Gemstones"
Melhor Ator em Série de Comédia
- Adam Brody ("Ninguém Quer")
- David Alan Grier ("St. Denis Medical")
- Seth Rogen ("O Estúdio") — VENCEU
- Ted Danson ("O Espião Infiltrado")
- Danny McBride ("The Righteous Gemstones")
- Alexander Skarsgård ("Diários de Um Robô-Assassino")
Melhor Atriz em Série de Comédia
- Kristen Bell ("Ninguém Quer")
- Natasha Lyonne ("Poker Face")
- Rose Mciver ("Fantasmas")
- Edi Patterson ("The Righteous Gemstones")
- Carrie Preston ("Elsbeth")
- Jean Smart ("Hacks") — VENCEU
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
- Ike Barinholtz ("O Estúdio") — VENCEU
- Paul W. Downs ("Hacks")
- Asher Grodman ("Fantasmas")
- Oscar Nuñez ("The Paper")
- Chris Perfetti ("Abbott Elementary")
- Timothy Simons ("Ninguém Quer")
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
- Danielle Brooks ("Pacificador")
- Hannah Einbinder ("Hacks")
- Janelle James ("Abbott Elementary") — VENCEU
- Justine Lupe ("Ninguém Quer")
- Ego Nwodim ("Saturday Night Live")
- Rebecca Wisocky ("Fantasmas")
Melhor Série Limitada
- "Adolescência" — VENCEU
- "All Her Fault"
- "Chefe de Guerra"
- "Death by Lightning"
- "Devil in Disguise: John Wayne Gacy"
- "Ladrões de Drogas"
- "Morrendo por Sexo"
- "A Namorada Ideal"
Melhor Filme Feito para a TV
- "Bridget Jones: Louca pelo Garoto" — VENCEU
- "Deep Cover"
- "Entre Montanhas"
- "Mountainhead"
- "Nonnas"
- "Summer of ’69"
Melhor Ator em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Michael Chernus ("Devil in Disguise: John Wayne Gacy")
- Stephen Graham ("Adolescência") — VENCEU
- Brian Tyree Henry ("Ladrões de Drogas")
- Charlie Hunnam ("Monstro: A História de Ed Gein")
- Matthew Rhys ("O Monstro em Mim")
- Michael Shannon ("Death by Lightning")
Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Jessica Biel ("The Better Sister")
- Meghann Fahy ("Sereias")
- Sarah Snook ("All Her Fault") — VENCEU
- Michelle Williams ("Morrendo por Sexo")
- Robin Wright ("A Namorada Ideal")
- Renée Zellweger ("Bridget Jones: Louca Pelo Garoto")
Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Owen Cooper ("Adolescência") — VENCEU
- Wagner Moura ("Ladrões de Drogas")
- Nick Offerman ("Death by Lightning")
- Michael Peña ("All Her Fault")
- Ashley Walters ("Adolescência")
- Ramy Youssef ("Mountainhead")
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Erin Doherty ("Adolescência") — VENCEU
- Betty Gilpin ("Death by Lightning")
- Marin Ireland ("Devil in Disguise: John Wayne Gacy")
- Sophia Lillis ("All Her Fault")
- Julianne Moore ("Sereias")
- Christine Tremarco ("Adolescência")
Melhor Série em Língua Estrangeira
- "Acapulco"
- "O Último Samurai"
- "Mussolini: Son of the Century"
- "Red Alert"
- "Round 6" — VENCEU
- "When No One Sees Us"
Melhor Série Animada
- "Bob’s Burgers"
- "Harley Quinn"
- "Long Story Short"
- "Marvel Zombies"
- "South Park" — VENCEU
- "Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha"
