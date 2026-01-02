Wagner Moura estampa capa da The Hollywood Reporter em corrida pelo Oscar

O ator brasileiro Wagner Moura é um dos destaques da primeira edição de 2026 da revista The Hollywood Reporter. Ele estampa a capa ao lado de outros seis nomes de peso do cinema mundial, todos apontados como fortes candidatos ao Oscar e ainda em busca da primeira estatueta da carreira.

“Sete atores A-list ao redor do mundo — todos na corrida pelo seu primeiro Oscar”, diz a chamada da publicação, que reúne Wagner Moura, Jacob Elordi, Mark Hamill, Dwayne Johnson, Adam Sandler, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. A edição marca a estreia do ano da revista especializada na indústria do entretenimento.

Aos 49 anos, o brasileiro aparece como uma das apostas da temporada de premiações por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O desempenho já rendeu ao ator reconhecimento internacional e o colocou entre os principais nomes observados pela crítica especializada.

Na atual temporada de premiações, Moura alcançou feitos inéditos em sua carreira. Ele recebeu duas indicações ao Critics Choice Awards 2026 por trabalhos distintos: uma como Melhor Ator por O Agente Secreto e outra como Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por Ladrões de Drogas.

Assim como os demais artistas que dividem a capa da The Hollywood Reporter, Wagner Moura busca o primeiro Oscar da carreira. As indicações oficiais ao prêmio da Academia serão anunciadas no dia 22 de janeiro, enquanto a cerimônia está marcada para 15 de março de 2026.

Confira a capa:

Primeira capa da revista The Hollywood Reporter. (Hollywood Reporter/Beau Grealy)