VÍDEO: Bebeto causa polêmica em 'Vale Tudo' e diz que açaí do Norte é 'salgado e comido como feijão'

Ex-jogador participou do novo remake da novela Vale Tudo e gerou críticas ao comentar sobre o açaí paraense em vídeo nas redes sociais

Gabrielle Borges
fonte

A fala do ex-jogador reacendeu discussões sobre a forma como o Norte do Brasil é retratado em produções nacionais (Reprodução/TV Globo)

ex-jogador Bebeto viralizou nas redes sociais nesta semana após participar do remake da novela Vale Tudo, escrita por Manuela Dias, e por ter uma afirmação considerada polêmica por muitos internautas do Norte do Brasil, especialmente do Pará, ao declarar que: “O açaí de lá é salgado, comido como feijão”.

A fala foi dita em uma entrevista fictícia ao do Podparceiro, o podcast de César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro). O comentário rapidamente repercutiu entre os paraenses e, para muitos, a fala de Bebeto reflete o desconhecimento sobre a cultura alimentar do Norte.Açaí aqui não é sobremesa. É comida de verdade, é tradição”, disse um usuário no X. 

Assista ao momento

Remake de "Vale Tudo" também é alvo de críticas

A nova versão de Vale Tudo, novela originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, tem gerado debate nas redes sociais desde que a Globo anunciou o remake sob responsabilidade de Manuela Dias, autora de Amor de Mãe. Entre diversas falhas, gafes e cenas consideradas "vergonha alheia", parte do público critica a nova versão, considerando a primeira como um marco da teledramaturgia brasileira.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

