Erro em 'Vale Tudo'? Alice Wegmann explica por que barriga de grávida não apareceu em cena polêmica

Depois que um suposto erro de continuidade em "Vale Tudo" viralizou nas redes sociais, a atriz Alice Wegmann, decidiu esclarecer a polêmica e provar que a produção da novela das 9 da TV Globo não cometeu deslize algum. Em um vídeo publicado neste sábado (27/9), a intérprete de Solange Duprat voltou a vestir o mesmo figurino usado na cena e mostrou que a famosa barriga de grávida estava presente, apenas não era perceptível devido à roupa.

A cena em questão foi ao ar na última quinta-feira (25/9), quando a personagem Solange visitou Afonso (Humberto Carrão) no hospital. Muitos telespectadores notaram a ausência da barriga da personagem, que espera gêmeos, e apontaram o episódio como uma falha da produção.

“Olha só, gente: fiz questão de botar essa roupa aqui de novo para vocês verem. Essa aqui sou eu, exatamente como eu estava na cena. Vou mostrar para vocês: está vendo esse elástico da calça aqui, que eu falei que tinha? Olha só o que tem por baixo desse elástico… Uma barriga! Tem uma barriga!”, disse a atriz no vídeo publicado em suas redes sociais.

Alice explicou que a calça usada na gravação tem um elástico grosso, o que acabou camuflando a prótese de gestante usada por baixo. “Aquela calça tem um diacho de um elástico muito grosso [...] pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa. Eu juro por Deus que eu estava de barriga!”, completou.

Para provar seu ponto, a atriz chegou a retirar a barriga postiça diante da câmera e revelou que o tamanho do acessório corresponde a uma gestação de cerca de três meses. Em seguida, mostrou a própria barriga sem a prótese para destacar a diferença no perfil.

“Não quero ninguém falando mal da minha continuidade, do meu figurino. Na reta final de 'Vale Tudo' a gente está feliz da vida e eu entrei nessa brincadeira com vocês porque a gente dá muita risada com vocês na internet, acompanhando a novela, rindo e chorando com a gente”, afirmou a atriz, em tom descontraído.