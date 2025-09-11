Quem são os ex-namorados de Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo'? Veja os perfis

A vilã do remake de "Vale Tudo", novela das 21h da TV Globo, Odete Roitman (Débora Bloch), mostrou durante toda a trama que não gosta de passar muito tempo com um homem só — algo que mudou ao conhecer César (Cauã Reymond). A vida amorosa da CEO da TCA ganhou ainda mais destaque após a divulgação de uma matéria que expõe seus principais ex-amantes.

A publicação, feita por um site de fofocas, trouxe uma lista de ex-namorados de causar inveja a muitas mulheres. Mas, na verdade, tudo não passou de uma armação de Marco Aurélio (Alexandre Nero), com o objetivo de abalar a reputação da milionária na empresa e tomar seu cargo.

Lista de ex-amantes de Odete Roitman na novela "Vale Tudo" (2025)

Confira os principais ex-namorados e affairs de Odete Roitman citados na matéria fictícia da novela:

1. Martin

O primeiro namorado de Odete Roitman no remake é Martin, interpretado por Ângelo Rodrigues. O português acompanhava a empresária ao retornar ao Brasil, mas o relacionamento terminou após ela descobrir que ele a traiu usando seu cartão de crédito.

2. Marlon

Vivido por Ricardo Vianna, Marlon era garçom em um jantar na casa de Solange (Alice Wegmann) quando conheceu Odete. Pouco depois, os dois já apareciam juntos em cenas quentes na suíte da vilã.

3. Heitor

Interpretado por Vinícius Redd, Heitor surge durante uma cena em que Odete joga videogame com óculos de realidade virtual. O romance é interrompido por uma briga com o ex, Marlon.

4. Igor

Bernardo Velasco vive Igor, o personal trainer contratado para treinar Afonso (Humberto Carrão). Odete investe discretamente no rapaz, e os dois iniciam um relacionamento secreto.

5. Walter

Leandro Lima interpreta Walter, que teve um caso mais duradouro com Odete — regado a presentes caros e viagens de luxo. Ele chega a ajudá-la em um plano contra Raquel (Taís Araujo), mas acaba dispensado.

6. Mário Sérgio

Mário Sérgio (Thomas Aquino) se aproxima como um funcionário da TCA e se torna braço direito da empresária. Apesar da química evidente, Odete o dispensa após um breve envolvimento.

7. César

César (Cauã Reymond) é o único com quem Odete Roitman realmente se apaixona. O romance é intenso e culmina em casamento, exibido no capítulo do dia 8. Antes disso, ele rompe com Maria de Fátima, que está grávida dele.

Odete Roitman casa com César em "Vale Tudo"

A relação entre Odete e César surpreende o público do remake da novela "Vale Tudo". Após uma sequência de romances passageiros, a vilã se entrega de vez à paixão e oficializa a união com o modelo em um casamento de luxo. A cena foi ao ar na última segunda-feira (8) e gerou grande repercussão entre os fãs da novela das 21h da Globo.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)