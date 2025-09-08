Capa Jornal Amazônia
Ator paraense Guto Galvão interpreta personagem inédito em 'Vale Tudo'

O novo personagem irá movimentar a relação de um casal da trama formado pelas atrizes Lorena Lima e Maeve Jinkings

Gustavo Vilhena*
O paraense Guto Galvão é o personagem inédito de Vale Tudo. (Reprodução/Instagram)

A novela das nove da TV Globo, Vale Tudo, terá um novo personagem que irá abalar a relação do casal Cecília e Laís, interpretadas pelas atrizes Lorena Lima e Maeve Jinkings, que vivem as mães de Sarita, a atriz Laura Telles. Além delas, o personagem inédito da trama, interpretado pelo ator paraense Guto Galvão irá contracenar também com Alexandre Nero, que vive o tio de Sarita. Com o intuito de se aproximar da filha, Guto irá conflitar diretamente com as mães e o tio de Sarita. 

A aparição inédita do novo personagem marca também a estreia do ator no horário nobre da televisão brasileira. Em 2023, há dois anos, Guto Galvão interpretou o engenheiro Aníbal na novela das seis, "Amor Perfeito". Morador do Rio de Janeiro há alguns anos, Guto é natural do estado do Pará, norte do Brasil, e já acumula papéis em diversas produções brasileiras, como: "Manas" e "Pureza".

ator paraense Guto Galvão

Guto Galvão

Vale Tudo

pai de sarita
