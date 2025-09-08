Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Brasil no Oscar 2026: confira lista de filmes pré-selecionados para concorrer à indicação ao prêmio

No dia 15 de setembro, será divulgado o longa escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma indicação ao prêmio de Melhor Filme Internacional

No dia 15 de setembro, segunda-feira, a comissão de seleção escolherá o filme que disputará uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar

As campanhas para o Oscar 2026 já foram iniciadas. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira, dia 8 de setembro, a shortlist com os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2026.

No dia 15 de setembro, segunda-feira, a comissão de seleção escolherá o filme que disputará uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar®. Os títulos são: “Baby”, de Marcelo Caetano; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “Manas”, de Marianna Brennand; “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho; “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro; e “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi.

Ao todo, 16 longas-metragens foram inscritos e habilitados para concorrer à vaga. Os nomes que compõem a comissão de seleção deste ano serão revelados no dia 15 de setembro. 

Palavras-chave

Brasil no Oscar

Oscar 2026
Cultura
.
