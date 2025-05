Wagner Moura leva prêmio inédito de melhor ator em Cannes por ‘O Agente Secreto’

O ator Wagner Moura fez história no cinema brasileiro ao vencer o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes 2025. Ele foi premiado por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. É a primeira vez que um ator brasileiro conquista esse prêmio na principal categoria de interpretação masculina do festival.

O anúncio foi feito neste sábado (24), durante a cerimônia de encerramento do festival, na França. Wagner não pôde estar presente, mas foi representado por Kleber, que subiu ao palco e agradeceu emocionado: “Tive a sorte de trabalhar com Wagner Moura, um grande artista e ser humano. Espero que este reconhecimento lhe traga muitas alegrias. Obrigado ao júri e à presidente Juliette Binoche”.

O filme recebeu muitos elogios da crítica e também ganhou o prêmio da Fipresci, oferecido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. O Agente Secreto se destacou como um dos grandes destaques do festival e chegou a ser cotado para a Palma de Ouro.

A história se passa em Recife, em 1977, e acompanha um pesquisador vivido por Wagner Moura que é perseguido por agentes violentos. Embora não fale diretamente sobre a ditadura militar, o filme faz críticas fortes à repressão e à corrupção da época, misturando realidade com elementos de fantasia para tratar de temas como memória, trauma e reconstrução histórica.

VEJA MAIS

Com essa conquista, Wagner Moura se junta a outras grandes vitórias do cinema brasileiro. Antes dele, apenas duas atrizes do Brasil haviam ganhado prêmios de interpretação em Cannes: Fernanda Torres, em 1986, por Eu Sei que Vou Te Amar, e Sandra Corveloni, em 2008, por Linha de Passe.

O Brasil teve destaque em vários momentos nesta edição do festival. O país foi homenageado no Mercado do Filme, setor comercial do evento, como nação convidada. E, recentemente, o cinema nacional também brilhou fora de Cannes, com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, vencendo o Oscar de Melhor Filme Internacional, e O Último Azul, de Gabriel Mascaro, levando o Urso de Prata no Festival de Berlim.