Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wagner Moura diz que retorno ao Brasil com 'O Agente Secreto' foi 'libertador'

Moura comentou que sua última atuação brasileira foi há mais de uma década

Estadão Conteúdo

Wagner Moura falou recentemente sobre o seu retorno aos cinemas brasileiros no protagonismo de O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, em entrevista à Variety, publicada nesse domingo, 7, o ator também mencionou as expectativas sobre o Oscar 2026 e elogiou o diretor do longa. "Foi libertador fazer algo em português novamente", disse. "A última vez que atuei na minha língua foi há mais de uma década. Voltar para casa, para Recife, para trabalhar com o Kleber, foi como retornar às raízes do meu trabalho como ator."

Moura também elogiou Kleber Mendonça Filho: "Ele é minha alma gêmea cinematográfica. É profundamente político, mas também profundamente brasileiro." "Ele consegue pegar influências de filmes americanos dos anos 1970 — as lentes, a estrutura — e fazer disso algo que pertence apenas ao Brasil. Isso é raro", completou.

O filme 

O Agente Secreto é uma produção com altas expectativas de uma indicação do filme para o Oscar do ano seguinte, já que teve sua estreia em Cannes, que também contou com um troféu para Wagner Moura como Melhor Ator. Durante a entrevista, Moura também relembrou a temática de Ainda Estou Aqui, filme histórico que ganhou como Melhor Filme Internacional no Oscar e que aborda a ditadura.

Sobre a ditadura, o ator e diretor recordou a produção Marighella, da qual fez parte por detrás das câmeras. "Os brasileiros sabem o que é ditadura. Os americanos não. É por isso que fomos eficientes na defesa da democracia quando nossas instituições foram atacadas. Aqui nos EUA, as pessoas às vezes tomam a democracia como garantida. Isso me assusta."

Por fim, o ator disse, otimista, sobre o cinema brasileiro e o protagonismo que recebe em Hollywood: "É sobre se manter fiel aos seus valores em tempos difíceis. É disso que este filme trata. É disso que quero que meus filhos se lembrem."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/O AGENTE SECRETO/WAGNER MOURA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

VÍDEO: Pabllo Vittar se joga de palco, público não a segura e artista cai no chão

A cantora pop levou o incidente com bom humor e retornou ao palco com a ajuda de seguranças

07.09.25 22h32

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ademara mergulha na realidade amazônica para viver Dionete em ‘Pssica’

Artista passou cerca de três meses em Belém para observar a rotina local e dar veracidade à personagem

08.09.25 9h00

CULTURA

Simone Mendes pede desculpas após exibir bandeira do Pará durante show em Manaus: 'falha técnica'

O episódio ocorreu na sexta (5/9), no primeiro dia do festival Sou Manaus Passo a Paço 2025, ao som de “Copo de Veneno”, faixa paraense do gênero tecnomelody

06.09.25 20h48

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (08/09)?

O filme "2 Corações" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

08.09.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda