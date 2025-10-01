Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Corpo de Ana Clara esquecido após morte em 'Vale Tudo' vira piada nas redes sociais

Alguns fãs da novela chegaram a comentar que houve uma falha na construção da trama

Victoria Rodrigues
fonte

A personagem Ana Clara foi supostamente morta por Odete Roitman. (Foto: Reprodução/ Instagram | @samanthajonesla)

Após a suposta morte da personagem Ana Clara na novela “Vale Tudo” que foi exibida no capítulo da última segunda (29) e terça-feira (30), na TV Globo, muitos internautas ficaram chocados com o fato de como a cena foi retratada na trama. Algumas pessoas chegaram até a comentar que houve uma falha na construção do enredo da personagem da atriz Samantha Jones e fizeram memes com a situação.

O que aconteceu na cena?

A protagonista Odete Roitman deu um tiro na personagem Ana Clara que, mesmo ferida, conseguiu pegar o celular e ligar para Maria de Fátima pedindo ajuda. Ao receber a ligação desesperada e ir ao casebre onde a aliada mora, Maria de Fátima enviou a localização para Heleninha (Paolla Oliveira). Chegando lá, a herdeira se deparou com a amiga jogada no chão, aparentemente sem sinal de vida, mas também não ligou para a emergência.

Quando Heleninha chegou ao lugar para ver Ana Clara, ao invés de ficar mais assustada com a morte dela, ficou surpresa apenas ao reencontrar o seu irmão gêmeo Leonardo (Guilherme Magon). Após 13 anos sem ver o irmão, a personagem levou Leonardo embora do local e os fãs aguardam agora o próximo desfecho da história.

Reação dos telespectadores

Nas mídias sociais, os internautas comentaram sobre a cena de reencontro entre os irmãos e o que aconteceu com Ana Clara depois que ela havia sido deixada no chão. “Essa novela é escrita por estagiário, não pode ser”, escreveu uma pessoa. “E o que aconteceu com Ana Clara? Ficou apodrecendo naquela casa?”, disse outro. “Chocado que a Heleninha nem pensou em ligar para a ambulância”, brincou um terceiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

