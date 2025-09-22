EXCLUSIVO: Ator paraense Guto Galvão fala sobre sua estreia em Vale Tudo nesta terça (23)

O paraense Guto Galvão estreia nesta terça-feira (23) em Vale Tudo, novela das nove da TV Globo. O ator interpreta o pai de Sarita, personagem da atriz mirim Laura Telles, e contracena ainda com Alexandre Nero, Lorena Lima e Maeve Jinkings. A chegada do personagem promete abalar o relacionamento de Cecília (Maeve) e Laís (Lorena), além de movimentar a trama ao lado do tio de Sarita, vivido por Nero.

Essa é a primeira vez que Guto participa de uma novela no horário nobre da televisão brasileira. Em 2023, ele atuou em Amor Perfeito, onde interpretou o engenheiro Aníbal.

Trajetória de Guto Galvão até a TV

Guto Galvão

Em entrevista ao Grupo Liberal, o ator contou que nunca havia imaginado seguir a carreira artística. A virada aconteceu após um problema de saúde e um convite do irmão.

“É engraçado que, durante a maior parte da minha vida, não passou pela minha cabeça ser ator. Eu era uma criança muito tímida e ansiosa, a ponto de ser gago. Aos 23 anos, tive um súbito problema cardíaco que me levou à UTI por vários dias. Refleti muito sobre a vida, propósito, felicidade... Então fiz uma promessa: se me recuperasse, iria fazer o que realmente sonhava: me tornar músico. Poucas semanas depois, meu irmão me ligou dizendo que ia se inscrever em uma escola de teatro e perguntou se eu não queria tentar também. Falei que sim... e nunca mais saí”, contou.

Estreia no horário nobre

Sobre a nova fase na carreira, Guto destacou a mistura de sentimentos ao receber a notícia da escalação para Vale Tudo.

“Foi uma combinação de muitos sentimentos... Primeiro, uma alegria e uma honra gigantescas por ter meu trabalho reconhecido e a oportunidade de integrar um grande elenco, em uma novela de altíssima audiência. Ao mesmo tempo, senti um grande frio na barriga exatamente pelos mesmos motivos. Mas venho me preparando para este momento há muitos anos”, disse.

O ator ressaltou que a novela trará reflexões sociais importantes.

“Serão emoções intensas de um pai que, após anos, reaparece tentando reencontrar a filha. Ele mexe com a dinâmica da família formada por Laís e Cecília, que amam muito Sarita, e chega para trazer à tona temas como adoção e paternidade”, adiantou.

Planos e referências

Para Guto, a estreia representa um marco, mas também o início de novos desafios.

“Me sinto realizado como artista, especialmente sendo um paraense em uma novela de alcance internacional. Mas também almejo me tornar alguém que inspire e demonstre que é possível realizar sonhos, assim como Dira Paes, uma das minhas grandes referências, com quem tive o privilégio de trabalhar em Manas e Pureza”, destacou.

O ator estreia nesta terça-feira (23) em Vale Tudo, exibida no horário nobre da TV Globo.