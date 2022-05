Atores paraenses brilham em 'Pureza'

Ao lado de Dira Paes, pelo menos nove atores paraenses estão no elenco do premiado filme “Pureza”, de Renato Barbieri, que retrata o trabalho análogo à escravidão na Amazônia. “É o trabalho mais importante da minha carreira”, conta o ator Alberto Silva Neto, com 35 anos de carreira no Pará. Já Guto Galvão e Goretti Ribeiro, se mudaram para o Rio de Janeiro a fim de investir nas artes cênicas, mas voltaram à terra natal para brilhar em “Pureza”.

“Pureza” é inspirado em episódios reais. A consagrada Dira Paes vive Pureza, mãe que busca pelo filho desaparecido após ir para um garimpo na região. Na busca, ela se depara com um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais, ela convive com vítimas do sistema em uma fazenda, escapa e vai a Brasília denunciar a situação às autoridades, mas retorna à floresta para registrar provas.

Guto conta que estava de férias em Belém quando soube do teste para o filme. “Não passei no teste, inicialmente. Voltei para o Rio, e, após cerca de quatro meses, recebi uma ligação para gravar ‘Pureza’ substituindo um ator. Eu queria muito poder gravar com a Dira e gravar no Pará”, recorda. Guto interpreta “Maranhão”, um trabalhador rural vítima do trabalho análogo à escravidão. “Nosso processo foi muito dinâmico, trabalhamos com pessoas reais que passaram por isso, fizemos trocas, os personagens foram crescendo, e o Barbieri viu potencial em mim e propôs fazer uma das cenas mais impactantes, ou seja, o que era pra ser uma participação pequena, acabou crescendo no filme”, comemora.

Alberto Silva Neto faz o papel de aliciador de trabalhadores. (Frame de cena do filme)

“O ‘Pureza’ não trouxe sotaque de fora para o lugar onde acontece a tragédia do trabalho análogo ao escravo. O filme foi rodado 90% em Marabá, na cidade e na zona rural, e 10% em Brasília. O diretor Barbieri não abriu mão de ter uma atriz do lugar (paraense) para o filme ter verdade. Ele esperou cinco anos para ter a Dira Paes no papel”, conta Alberto Silva Neto, que reside em Belém. Ele faz o papel de “João Leal”, um “gato”, pessoa responsável por aliciar pessoas vulneráveis para trabalhar nas fazendas com promessas de vantagens inexistentes.

Já Goretti, faz a prostituta Osmarina. “Essa mulher indicou algumas pistas importantes para Pureza seguir no caminho que precisava para ir em busca do filho”, descreve a atriz, que tem 11 anos de atuação no audiovisual. “Esse filme é uma urgência. Fazer parte de um projeto tão relevante e necessário para a vida de milhões de brasileiros, é um presente não só como atriz, mas como pessoa. O filme ‘Pureza’ além de impactante é também transformador”, acredita. “Essa projeção e o impacto gigante que o filme vem alcançando, é mais que merecido”, completa.

No set de filmagem, Goretti conversa com Dira Paes e Paulo Marat. (Divulgação)

Outros atores paraenses que estão no elenco, além da própria Dira, são Cláudio Barros, Marta Ferreira, Jefferson Mendes, Roger Paes, Paulo Marat e Enoque Marinho. Além deles, Paulo Fonseca, o Paulão, Leonel Ferreira e Marton Maués foram chamados para fazer participação com as vozes que interagem com os atores na comunicação por rádio feita entre as fazendas, no filme.

O elenco passou por um longo período de preparação ao lado de 12 trabalhadores que viveram o cárcere na condição análoga à escravidão. A convivência com eles foi importante para o elenco “incorporar” expressões, olhares, comportamentos e modo de falar desses trabalhadores. “Isso fez a diferença. ‘Pureza’ é um filme de ficção com forte linguagem documental. Isso traz para o filme um forte apelo de denúncia”, resume Alberto.