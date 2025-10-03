Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Passado 'cafajeste' de Leonardo é revelado em 'Vale Tudo' e gera revolta do público

Alguns flashbacks foram exibidos sobre a noite em que Leonardo teria morrido na trama. Personagem teria traído a própria família

Victoria Rodrigues
fonte

Muitos telespectadores se revoltaram com a atitude de Leonardo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Mais um capítulo da novela “Vale Tudo” surpreendeu os fãs do remake ao apresentar ao público algumas revelações e uma nova versão sobre a noite em que Leonardo teria morrido na trama da TV Globo. Na cena exibida nesta quinta-feira (2), foram passados diversos flashbacks que mostraram Leonardo (Guilherme Magon) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) marcando presença em uma festa privê.

Na época, Marco Aurélio era casado com Heleninha, interpretada por Paolla Oliveira, e estava traindo a esposa com uma mulher no evento, enquanto Leonardo também estava beijando outra garota no local. Ao entrar na casa onde ocorria a festa, a personagem de Paolla se deparou com a traição do marido e ficou chocada com o próprio irmão acobertando a situação: “Cafajestes”, gritou Heleninha.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Bebeto causa polêmica em 'Vale Tudo' e diz que açaí do Norte é 'salgado e comido como feijão'
Ex-jogador participou do novo remake da novela Vale Tudo e gerou críticas ao comentar sobre o açaí paraense em vídeo nas redes sociais

image Corpo de Ana Clara esquecido após morte em 'Vale Tudo' vira piada nas redes sociais
Alguns fãs da novela chegaram a comentar que houve uma falha na construção da trama

image Erro em 'Vale Tudo'? Alice Wegmann explica por que barriga de grávida não apareceu em cena polêmica
Atriz rebate críticas após vídeo viralizar nas redes sociais

Reação dos telespectadores

Nas mídias sociais, os telespectadores se revoltaram com as cenas exibidas da traição do personagem Leonardo, que até então, estava sendo apontado como vítima do segredo de Odete Roitman. “Que canalha”, escreveu uma pessoa no X. “Estão mostrando os flashbacks da noite do acidente do Leonardo. Spoiler: a Odete que estava dirigindo o carro que quase matou ele”, disse outro internauta. 

Já para outros internautas, o passado do personagem estava claro nos detalhes da trama da novela. “Gente as pessoas não prestam atenção mesmo nas coisas, sempre tava claro que o Leonardo tava acobertando o Marco Aurélio para ele trair a Heleninha, não tô entendendo a surpresa das pessoas com o Léo. Povo doido que não presta atenção no que assiste”, revelou um terceiro em uma publicação no X.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela

Vale Tudo

remake

Odete Roitman

Leonardo

Heleninha

passado
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

CÍRIO 2025

Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

03.10.25 9h17

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

FAMOSOS

Papatinho é indicado ao Grammy com álbum que celebra o funk carioca

O álbum indicado está disponível nas plataformas digitais e conta com participações especiais como de Anitta e MC Marcinho

02.10.25 23h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda