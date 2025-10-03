Passado 'cafajeste' de Leonardo é revelado em 'Vale Tudo' e gera revolta do público

Mais um capítulo da novela “Vale Tudo” surpreendeu os fãs do remake ao apresentar ao público algumas revelações e uma nova versão sobre a noite em que Leonardo teria morrido na trama da TV Globo. Na cena exibida nesta quinta-feira (2), foram passados diversos flashbacks que mostraram Leonardo (Guilherme Magon) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) marcando presença em uma festa privê.

Na época, Marco Aurélio era casado com Heleninha, interpretada por Paolla Oliveira, e estava traindo a esposa com uma mulher no evento, enquanto Leonardo também estava beijando outra garota no local. Ao entrar na casa onde ocorria a festa, a personagem de Paolla se deparou com a traição do marido e ficou chocada com o próprio irmão acobertando a situação: “Cafajestes”, gritou Heleninha.

Reação dos telespectadores

Nas mídias sociais, os telespectadores se revoltaram com as cenas exibidas da traição do personagem Leonardo, que até então, estava sendo apontado como vítima do segredo de Odete Roitman. “Que canalha”, escreveu uma pessoa no X. “Estão mostrando os flashbacks da noite do acidente do Leonardo. Spoiler: a Odete que estava dirigindo o carro que quase matou ele”, disse outro internauta.

Já para outros internautas, o passado do personagem estava claro nos detalhes da trama da novela. “Gente as pessoas não prestam atenção mesmo nas coisas, sempre tava claro que o Leonardo tava acobertando o Marco Aurélio para ele trair a Heleninha, não tô entendendo a surpresa das pessoas com o Léo. Povo doido que não presta atenção no que assiste”, revelou um terceiro em uma publicação no X.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)