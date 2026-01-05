Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mostra de Pastorinhas abre projeto cultural com apresentações gratuitas no bairro do Telégrafo

Apresentações contam com tradução em Libras e encerram simbolicamente a quadra natalina na capital

Amanda Martins
fonte

Espetáculos cênicos destacam personagens do auto de Natal e dialogam com temas contemporâneos (Daniel Gonçalves)

A 1ª Mostra de Pastorinhas será realizada nos dias 5 e 6 de janeiro, no Pontão de Cultura Mestra Iracema Oliveira, localizado no bairro do Telégrafo, em Belém. O evento marca a abertura do projeto “Mostras Culturais”, iniciativa voltada à valorização, difusão e salvaguarda de manifestações tradicionais do folclore paraense. As apresentações começam sempre às 19h, com entrada gratuita e tradução em Libras.

Segundo os organizadores, a  programação reúne grupos de pastorinhas da Grande Belém e propõe ao público uma imersão nos chamados dramas pastoris, encenações que recontam, a partir da cultura popular, a história do nascimento de Jesus. 

Nesta segunda-feira (5), se apresentam a ‘Pastorinha Estrela do Universo’ e a ‘Pastorinha Filhas do Oriente’. Já na terça-feira (6), sobem ao palco a ‘Pastorinha Filhas de Maria’ e a ‘Pastorinha Filha de Sion’, que também é a anfitriã do evento.

Idealizadora e organizadora da mostra, a mestra e folclorista Iracema Oliveira conta que o público poderá acompanhar espetáculos cênicos do auto de Natal, apresentados por quatro pontos de cultura. “Serão noites de muita emoção, encerrando simbolicamente o espírito natalino de 2025. No dia 6, Dia de Reis, faremos também a tradicional queima das palhinhas, marcando o fim da quadra natalina em Belém”, explicou. 

image Mestra Iracema Oliveira (Daniel Gonçalves)

As pastorinhas têm origem em Portugal e, inicialmente, eram encenadas dentro de igrejas e colégios religiosos. No Brasil, a manifestação ganhou novos contornos a partir do século XVII, no contexto dos processos de catequese, incorporando elementos das culturas populares locais. Em Belém, a tradição foi trazida pelos portugueses e permanece viva por meio de grupos que mantêm viva a narrativa popular sobre o nascimento de Jesus.

Durante os espetáculos, o público acompanha diferentes personagens que compõem o enredo das pastorinhas, como Maria, São José, o anjo Gabriel, Lúcifer, além de pastores, pastoras, ciganas, floristas e outros personagens que variam conforme cada grupo. Apesar de todas manterem como eixo central o nascimento do Menino Jesus, algumas encenações incorporam temas atuais, como desigualdade social, sempre dialogando com o contexto contemporâneo.

Reconhecida como uma das principais referências dessa manifestação na capital, Iracema Oliveira mantém uma relação histórica com as pastorinhas e também com os Pássaros Juninos. Ela conta que teve o primeiro contato com o folguedo aos sete anos de idade, quando interpretou o anjo Gabriel no Colégio São Vicente de Paula.

“Trata-se de salvaguardar um saber popular tradicional que corre o risco de se perder, mas que ainda é preservado por alguns pontos de cultura”, afirmou.

Segundo a mestra, no Brasil existem dois tipos principais de pastorinhas: a Campestre, mais comum no Sul, cantada e contada em versos, e o Drama Pastoril, predominante no Norte e Nordeste, que é teatralizado - formato adotado pelos grupos que se apresentam na mostra. 

No caso da ‘Pastorinha Filha de Sion’, por exemplo, o espetáculo inclui quadros como o da ‘pastora perdida’, que aborda, de forma simbólica, valores como fé e proteção, especialmente voltados ao público infantil. 

Atualmente, de acordo com Iracema Oliveira, existem apenas oito grupos de pastorinhas em atividade no Pará.  Para Iracema, a manutenção da cultura popular enfrenta desafios, especialmente com a perda de mestres e guardiões do saber tradicional. 

“Enquanto eu tiver força e saúde, não medirei esforços para colocar nas ruas todas as manifestações culturais que tive a honra de conhecer. Mas é fundamental o apoio do poder público e, quem sabe, também das grandes empresas”, afirmou.

A 1ª Mostra de Pastorinhas tem direção artística e coreográfica de Nazaré Azevedo e direção musical de Paulo Oliveira. O projeto, realizado pelo Pontão de Cultura Iracema Oliveira e Ponto de Cultura Herança Velho Chico,  tem apoio do Edital nº 003/2025, da Lei Aldir Blanc II, da Secult-PA. 

SERVIÇO:

1ª Mostra de Pastorinhas

  • Dias: 5 e 6 de janeiro;
  • Local: Sede do Pontão de Cultura - Rua Curuçá, 1109, Telégrafo.
  • Horário: a partir das 19h;
  • Entrada gratuita.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mostra de pastorinhas

mestra iracema oliveira

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NASCIMENTO

Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Chegada da bebê foi celebrada pelo casal, que compartilhou diversos momentos nas redes sociais

06.01.26 15h58

Estrutura de Ensaios da Anitta começa a ser montada e fãs se preparam para receber a cantora

Anitta traz "Cosmos" para abertura da temporada 2026 em Belém  faz mistério sobre convidados

06.01.26 8h00

SUCESSO

Nirah Duarte leva a batida do tecnobrega ao festival Emoções de Verão, em Fortaleza

Em uma apresentação marcante no Bosque do Marina Park, Nirah Duarte foi para a galera

05.01.26 15h08

ANSIEDADE

Candidatos ao grupo Pipoca do 'BBB 26' serão conhecidos nesta sexta

Apresentação dos nomes será junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

05.01.26 14h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SHOW

Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados

Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show

06.01.26 23h08

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Programação

Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

29.12.25 14h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda