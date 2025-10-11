Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Círio de Nazaré será tema de edição especial do 'Encontro do Patrícia Poeta' de segunda (13)

Apresentadora grava reportagens em Belém e comanda programa ao vivo direto da capital paraense

Eduardo Rocha
fonte

Todo o clima do Círio 2025 será mostrado no 'Encontro com Patrícia Poeta' (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O "Encontro com Patrícia Poeta" vai exibir, nesta segunda-feira (13), uma edição especial dedicada ao Círio de Nazaré, direto de Belém, com transmissão pela TV Liberal. A jornalista e apresentadora está na capital paraense neste fim de semana, onde acompanha de perto a maior manifestação de fé da região Norte do Brasil.

A edição especial do programa vai ao ar ao vivo logo após o "Bom Dia Brasil" e promete mostrar a grandiosidade da festa em homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, reunindo histórias de fé, cultura e tradição.

Roteiro turístico inspirado em música paraense

Patrícia Poeta percorre diversos pontos turísticos de Belém em VTs produzidos especialmente para a data. O roteiro segue a inspiração da música “Voando pro Pará”, de Joelma, e começa no Ver-o-Peso, um dos mercados mais antigos da América Latina. De lá, a apresentadora visita também a Estação das Docas, o Mangal das Garças, o Forte do Presépio e finaliza a experiência mostrando paraenses consumindo o tradicional açaí.

Emoção e espiritualidade

O programa também vai exibir a Romaria Fluvial, uma das 14 procissões oficiais do Círio, com mais de 3 mil embarcações que navegam pela Baía do Guajará em homenagem à padroeira dos paraenses.

Entre os convidados do programa estão a cantora Gaby Amarantos, grupos de carimbó, romeiros e devotos que compartilharão histórias de fé e superação. Segundo Patrícia Poeta, a proposta é mostrar ao Brasil a força e a beleza dessa tradição centenária.

“O Círio é, para mim, uma das manifestações mais lindas de fé e amor do Brasil. É uma celebração sobre esperança, devoção e amor coletivo”, destacou Patrícia em entrevista ao Grupo Liberal.

image Jornalista Patrícia Poeta confere de perto o Círio de Nazaré (Foto: Divulgação)

Primeira vez no Círio

Essa é a primeira vez que Patrícia Poeta participa do Círio presencialmente. A jornalista revelou estar emocionada com a oportunidade:

“Mesmo acompanhando pela TV, já me emocionava. O que mais me chama atenção é a fé das pessoas. Fé, pra mim, é uma das coisas mais bonitas que existem”, afirmou.

Sobre a escolha de realizar o programa ao vivo de Belém, Patrícia explicou:

“Nossa vontade era mostrar ao Brasil essa manifestação de fé tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão cultural. Quando saímos do estúdio, buscamos mostrar os diversos ‘Brasis’ que existem dentro do nosso país — cada um com sua história, sua energia, sua identidade”.

Ela também destacou a parceria com a TV Liberal e o entusiasmo com o contato com a cidade:

“Quero conhecer as belezas naturais, o artesanato, as comidas típicas, os doces e, principalmente, as pessoas. Tudo que tenho ouvido sobre a hospitalidade paraense me deixa ainda mais animada”.

Bastidores e equipe

O “Encontro com Patrícia Poeta” é apresentado por Patrícia Poeta, com direção-geral de Ariel Jacobowitz e direção de Patricia Carvalho. A direção de gênero é de Claudio Marques. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, após o “Bom Dia Brasil”.

Palavras-chave

cultura

círio de nazaré é destaque no 'encontro com patrícia poeta'
Cultura
.
