Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pets chevron right

Conheça 5 curiosidades inusitadas sobre cães no Dia Mundial do Cachorro

De sonhos reais a narizes únicos, descubra fatos surpreendentes que provam por que os cachorros são tão especiais

Riulen Ropan
fonte

No Dia Mundial do Cachorro, a importância da adoção responsável ganha ainda mais destaque. (Foto: Freepik)

Comemorado em 26 de agosto, o Dia Mundial dos Cachorros vai além de uma simples data comemorativa: é um momento para combater os maus-tratos e incentivar a adoção dos amigos de quatro patas, presentes na maioria dos lares dos apaixonados por animais.

O Dia Mundial do Cachorro (International Dog Day) foi criado em 2004, nos Estados Unidos, pela defensora dos animais Colleen Paige. A data escolhida, 26 de agosto, marca a adoção do primeiro cão por sua família — um gesto que inspirou a conscientização sobre abandono, maus-tratos e superlotação em abrigos.

Em 2013, o Estado de Nova York reconheceu oficialmente a celebração, reforçando sua relevância institucional. Atualmente, a data é lembrada mundialmente, destacando a importância da adoção responsável, do combate a canis comerciais e da valorização dos cães.

VEJA MAIS

image Quais os nomes de pets mais populares no Brasil? Veja aqui!
Em geral, os pets possuem nomes curtos e afetivos. Confira!

image Alimentação natural para Pets: o que é? Veterinário explica
Saiba como a dieta natural pode melhorar a saúde do seu pet e o que se deve considerar antes de mudar o cardápio

Direitos dos animais e dignidade: um compromisso global

Em 1978, a Unesco lançou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, documento histórico que defende a dignidade de todos os bichos. Entre os 14 artigos, estão garantias como o direito de viver livremente, de não sofrer em experimentos dolorosos e de receber cuidados adequados.

No Dia Mundial do Cachorro, a importância da adoção responsável ganha ainda mais destaque. Adotar um cão é um ato de amor que transforma duas vidas: a do animal e a do tutor. Além de reduzir o abandono e evitar a superlotação dos abrigos, a adoção contribui para a educação da sociedade sobre responsabilidade e combate à exploração animal.

Cães e humanos: uma parceria de confiança ao longo da história

Desde os primórdios, os cachorros têm desempenhado papéis essenciais na vida humana — seja na caça, no pastoreio, na guarda, em missões de resgate ou até em terapias assistidas. Essa convivência prova que eles são muito mais do que animais de estimação: são parceiros leais e insubstituíveis.

Quem adota um cachorro não ganha apenas um companheiro, mas também a experiência única de viver a lealdade, o afeto e a alegria incomparáveis que só os cães sabem oferecer.

Curiosidades sobre os cães: fatos surpreendentes

Os cães conquistam pelo carinho, mas também escondem curiosidades incríveis que revelam sua inteligência e singularidade:

  1. Olfato superpoderoso: o nariz de um cachorro é cerca de 15 vezes mais potente que o humano, permitindo identificar odores mínimos, detectar doenças e guardar memórias olfativas por anos.
  2. Vocabulário canino: um cão pode compreender até 160 palavras e comandos, nível comparável ao de uma criança pequena.
  3. Nariz único como digital: cada cachorro tem um padrão exclusivo no nariz, usado até como forma de identificação em alguns países.
  4. Sonhos reais: durante o sono REM, os cães sonham com experiências do dia, como correr ou brincar.
  5. Eles suam pelas patas: os cães não transpiram pelo corpo, mas sim pelas almofadinhas das patas, deixando pequenas marcas no chão em dias quentes.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia mundial do cachorro

adoção de cães

Curiosidades
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

PET

Menor galinha do mundo é criada como pet de luxo no Brasil e chega a R$ 3,5 mil; conheça a Serama

Com apenas 15 cm, a Serama conquistou espaço como pet de luxo e virou moda nas redes sociais

08.08.25 19h33

DIA DO GATO

Dia Internacional do Gato: Conheça ONGs e protetores de gatos em Belém para adotar ou ajudar

A data tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre a importância dos felinos, promover a adoção e discutir o bem-estar animal em geral

08.08.25 13h18

PETS

Cachorro com muita remela nos olhos é grave? Veja causas e dicas de como cuidar e limpar

Embora seja comum ver um pouco de remela nos olhos dos cães, quantidades excessivas ou mudanças na cor e consistência da secreção podem indicar problemas de saúde

06.08.25 15h16

PETS

Pets idosos: Confira dicas de brincadeiras para manter o pet ativo

Manter um pet idoso ativo é um dos segredos para garantir qualidade de vida e longevidade. Com brincadeiras simples e adaptadas, é possível oferecer uma rotina positiva de estímulos

04.08.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda