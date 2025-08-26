Conheça 5 curiosidades inusitadas sobre cães no Dia Mundial do Cachorro

Comemorado em 26 de agosto, o Dia Mundial dos Cachorros vai além de uma simples data comemorativa: é um momento para combater os maus-tratos e incentivar a adoção dos amigos de quatro patas, presentes na maioria dos lares dos apaixonados por animais.

O Dia Mundial do Cachorro (International Dog Day) foi criado em 2004, nos Estados Unidos, pela defensora dos animais Colleen Paige. A data escolhida, 26 de agosto, marca a adoção do primeiro cão por sua família — um gesto que inspirou a conscientização sobre abandono, maus-tratos e superlotação em abrigos.

Em 2013, o Estado de Nova York reconheceu oficialmente a celebração, reforçando sua relevância institucional. Atualmente, a data é lembrada mundialmente, destacando a importância da adoção responsável, do combate a canis comerciais e da valorização dos cães.

Direitos dos animais e dignidade: um compromisso global

Em 1978, a Unesco lançou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, documento histórico que defende a dignidade de todos os bichos. Entre os 14 artigos, estão garantias como o direito de viver livremente, de não sofrer em experimentos dolorosos e de receber cuidados adequados.

No Dia Mundial do Cachorro, a importância da adoção responsável ganha ainda mais destaque. Adotar um cão é um ato de amor que transforma duas vidas: a do animal e a do tutor. Além de reduzir o abandono e evitar a superlotação dos abrigos, a adoção contribui para a educação da sociedade sobre responsabilidade e combate à exploração animal.

Cães e humanos: uma parceria de confiança ao longo da história

Desde os primórdios, os cachorros têm desempenhado papéis essenciais na vida humana — seja na caça, no pastoreio, na guarda, em missões de resgate ou até em terapias assistidas. Essa convivência prova que eles são muito mais do que animais de estimação: são parceiros leais e insubstituíveis.

Quem adota um cachorro não ganha apenas um companheiro, mas também a experiência única de viver a lealdade, o afeto e a alegria incomparáveis que só os cães sabem oferecer.

Curiosidades sobre os cães: fatos surpreendentes

Os cães conquistam pelo carinho, mas também escondem curiosidades incríveis que revelam sua inteligência e singularidade:

Olfato superpoderoso: o nariz de um cachorro é cerca de 15 vezes mais potente que o humano, permitindo identificar odores mínimos, detectar doenças e guardar memórias olfativas por anos. Vocabulário canino: um cão pode compreender até 160 palavras e comandos, nível comparável ao de uma criança pequena. Nariz único como digital: cada cachorro tem um padrão exclusivo no nariz, usado até como forma de identificação em alguns países. Sonhos reais: durante o sono REM, os cães sonham com experiências do dia, como correr ou brincar. Eles suam pelas patas: os cães não transpiram pelo corpo, mas sim pelas almofadinhas das patas, deixando pequenas marcas no chão em dias quentes.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)