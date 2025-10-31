Pedro Alves, o vampiro em ‘Vermelho Sangue’, fala do sucesso da série neste Dia das Bruxas

Neste Dia das Bruxas, comemorado hoje, 31, nada melhor do que apagar as luzes, acender uma vela e mergulhar em histórias que fazem o coração bater mais rápido, em séries e filmes disponíveis nos streamings. As produções brasileiras estão cheias de novidades e medo, para quem gosta de aproveitar o gênero terror.

O ator Pedro Alves celebra o sucesso de Michel, de Vermelho Sangue. A série Original Globoplay apresenta seres sobrenaturais, incluindo o personagem de Pedro, que é um jovem vampiro de mais de 200 anos, que transita entre a humanidade perdida e o instinto predador.

“Olha, o Michel é muito diferente de mim e isso é muito bom, pois me permite mostrar meu trabalho como ator. E não foi fácil, em certo momento achei que não daria conta, mas consegui. Fazer um vampiro é mexer com a fantasia, tem muitas construções possíveis, e tive que ter muita coragem para me jogar em todas as propostas. Ele vive muito, é pegador, fica nu, tem superpoderes, voa, toca bandolim, tem certa melancolia, se apaixona perdidamente, é vilão, é herói. Ele é tanta coisa ao mesmo tempo que assusta! (risos)”, disse o ator em entrevista ao Grupo Liberal.

A série mistura suspense, terror e fantasia com uma estética visual refinada. Mesmo não sendo fã do gênero, Pedro revela o desejo de participar de mais projetos que lhe tragam desafios.

“Tenho vontade, mas acho que o Michel é tão completo que ainda estou muito apaixonado por ele e esperando gravar uma terceira e quarta temporada. Na segunda, vocês já podem esperar mais ação, mais reviravoltas e muitas coisas surpreendentes! O super-herói vai mostrar a que veio”, pontua.

Como antecipou o ator, a primeira temporada de Vermelho Sangue está toda disponível na plataforma, a segunda já foi confirmada pelo Globoplay e está prevista para chegar à plataforma em 2026.

Além de viver o vampiro Michel, Pedro Alves também está no ar na novela das 7, Dona de Mim, da TV Globo. Ele interpreta Caco, que lida com os desafios no relacionamento amoroso.

“É uma raridade poder dar vida a personagens completamente diferentes e ir ao ar ao mesmo tempo. Me sinto privilegiado demais em poder me comunicar com dois públicos tão distintos. Quem me vê em Dona de Mim fica surpreendido em me assistir como vampiro em Vermelho Sangue. Não me reconhecem, acredito que pela diferença entre os perfis dos personagens. Eu acho isso ótimo!”, analisa Pedro Alves.

O ator também já interpretou o Guga em Malhação: Toda Forma de Amar (2019).

PRODUÇÕES DE TERROR

Aproveitando a dica do Dia das Bruxas para assistir Vermelho Sangue nesta sexta-feira, 31, é possível encontrar outras produções para curtir com muita pipoca e medo.

Na Netflix, alguns clássicos como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes estão disponíveis. Tem ainda Monstro: Ed Gein, nova série de Ryan Murphy, que gira em torno da história do assassino e ladrão de túmulos Ed Gein.

Não Volte para Casa!, lançado em 2024, está disponível no Prime Video. A produção acompanha um estudante universitário que, após a morte do seu pai, volta para casa na companhia de dois amigos e vive eventos paranormais.

A famosa história da literatura de Stephen King, o palhaço Pennywise, está disponível na HBO Max, com a série IT: Bem-vindos a Derry, que se passa em 1962 e gira em torno de uma onda de desaparecimentos nunca solucionados de crianças na cidade.