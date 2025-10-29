Capa Jornal Amazônia
Clássicos do terror icônicos para ver no Halloween

Alguns títulos são indispensáveis para qualquer um que se diga fã do gênero

Estadão Conteúdo
fonte

Halloween (Divulgação)

Com origens que misturam influências cristãs, celtas e do ocultismo, o Halloween, ou Dia das Bruxas, é celebrado de várias maneiras ao redor do mundo. E, embora não seja um feriado mundial de fato, uma das tradições da data é uma maratona de filmes de terror como forma de honrar o título de "noite mais assustadora do ano".

Embora os últimos anos tenham rendido alguns ótimos filmes de terror para adicionar às maratonas, como A Substância, Pecadores, A Hora do Mal e mais, alguns títulos são indispensáveis para qualquer um que se diga fã do gênero.

Confira abaixo cinco filmes de terror clássicos:

Halloween

Levando o nome do feriado, Halloween não é um clássico apenas por causa de suas cenas inesquecíveis. Muito além de sustos e mortes, o filme de John Carpenter foi responsável pela introdução de um dos vilões mais famosos do gênero, Michael Myers, e por apresentar a vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis ao grande público.

Situado durante o dia 31 de outubro, Halloween mostra Michael Myers (Nick Castle e Tony Moran), um paciente de um hospital psiquiátrico que matou a própria irmã quando era criança. Ao escapar do cárcere, ele passa a perseguir a jovem Laurie (Curtis) e seus amigos, deixando uma pilha de corpos por onde passa. Em seu encalço, está o Dr. Sam Loomis, psiquiatra que tratava o vilão silencioso.

Halloween está disponível para streaming no Plex.

Psicose

Clássico dos clássicos, Psicose teve inspiração no caso real de Ed Gein, serial killer estadunidense conhecido também como O Açougueiro de Plainfield. Dirigido por Alfred Hitchcock, o longa mostra Marion Crane (Janet Leigh) se hospedando em um motel de beira de estrada após roubar uma grande quantia em dinheiro de seu chefe. Lá, ela encontra o estranho Norman Bates (Anthony Perkins), que administra o local ao lado da mãe.

Psicose se tornou um dos maiores clássicos do terror por causa da vontade de Hitchcock de provocar o choque no público. A histórica cena da morte de Marion se tornou um marco da cultura pop mundial, com sua construção sendo discutida até hoje. O efeito do filme foi tão aterrorizante que a própria Janet Leigh passou a ter medo de tomar banhos, e só o fazia após trancar todas as entradas de sua casa.

Psicose está disponível no Telecine.

Sexta-Feira 13

Uma das franquias mais famosas do terror, Sexta-Feira 13 começa com uma premissa simples: um grupo de adolescentes chega ao acampamento em que trabalharão pelos próximos meses e, uma vez lá, eles se tornam vítimas de um assassino oculto. O que tornou o filme de Sean S. Cunningham num clássico foram as escolhas do diretor, incluindo mostrar mortes do ponto de vista de seu vilão, é a revelação de sua verdadeira identidade.

Sexta-Feira 13 também é tido como o filme que criou o clichê de jovens que transam antes do casamento sempre morrem em produções de terror, algo explorado em Pânico, de 1996. Lançada no ano seguinte, a sequência faria a introdução oficial de Jason Voorhees na cultura pop, com o vilão sobrenatural aparecendo em mais 10 filmes desde então.

Sexta-Feira 13 está disponível na HBO Max.

Carrie, A Estranha

Baseado na obra de Stephen King e dirigido por Brian De Palma, Carrie, A Estranha segue uma garota (Sissy Spacek), vítima de bullying na escola e violência da mãe (Piper Laurie). Explorando temas como saúde mental e fanatismo religioso, o longa guarda seus momentos mais sangrentos para o final, quando a protagonista mostra do que seus misteriosos poderes são capazes.

Carrie, A Estranha se tornou um fenômeno, com Spacek e Laurie, inclusive, sendo indicadas ao Oscar por suas atuações. Embora exista uma versão mais recente do filme, lançada em 2013, o remake não conseguiu repetir o sucesso de crítico e público da produção original, que segue sendo um dos títulos mais adorados do terror.

Carrie, A Estranha está disponível na Mubi.

A Hora do Pesadelo

Dirigido por Wes Craven, A Hora do Pesadelo foi o grande responsável pela introdução de Freddy Krueger (Robert Englund) para o público. O vilão, um assassino de crianças que foi queimado vivo pelos vizinhos, invade os sonhos de jovens para matá-los, causando pânico nas pessoas.

Krueger se tornou um dos personagens mais famosos da cultura pop, com sua luva de facas e moletom verde e vermelho ficando eternizados também fora das telonas como uma das fantasias mais comuns para o Halloween entre fãs de terror (e de assustar os amigos). O personagem ainda apareceria em mais sete sequências, incluindo Freddy vs. Jason, em que ele enfrenta o vilão da franquia Sexta-Feira 13.

A Hora do Pesadelo está disponível na HBO Max.

