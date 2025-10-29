Clássicos do terror icônicos para ver no Halloween

Com origens que misturam influências cristãs, celtas e do ocultismo, o Halloween, ou Dia das Bruxas, é celebrado de várias maneiras ao redor do mundo. E, embora não seja um feriado mundial de fato, uma das tradições da data é uma maratona de filmes de terror como forma de honrar o título de "noite mais assustadora do ano".

Embora os últimos anos tenham rendido alguns ótimos filmes de terror para adicionar às maratonas, como A Substância, Pecadores, A Hora do Mal e mais, alguns títulos são indispensáveis para qualquer um que se diga fã do gênero.

Confira abaixo cinco filmes de terror clássicos:

Halloween

Levando o nome do feriado, Halloween não é um clássico apenas por causa de suas cenas inesquecíveis. Muito além de sustos e mortes, o filme de John Carpenter foi responsável pela introdução de um dos vilões mais famosos do gênero, Michael Myers, e por apresentar a vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis ao grande público.

Situado durante o dia 31 de outubro, Halloween mostra Michael Myers (Nick Castle e Tony Moran), um paciente de um hospital psiquiátrico que matou a própria irmã quando era criança. Ao escapar do cárcere, ele passa a perseguir a jovem Laurie (Curtis) e seus amigos, deixando uma pilha de corpos por onde passa. Em seu encalço, está o Dr. Sam Loomis, psiquiatra que tratava o vilão silencioso.

Halloween está disponível para streaming no Plex.

Psicose

Clássico dos clássicos, Psicose teve inspiração no caso real de Ed Gein, serial killer estadunidense conhecido também como O Açougueiro de Plainfield. Dirigido por Alfred Hitchcock, o longa mostra Marion Crane (Janet Leigh) se hospedando em um motel de beira de estrada após roubar uma grande quantia em dinheiro de seu chefe. Lá, ela encontra o estranho Norman Bates (Anthony Perkins), que administra o local ao lado da mãe.

Psicose se tornou um dos maiores clássicos do terror por causa da vontade de Hitchcock de provocar o choque no público. A histórica cena da morte de Marion se tornou um marco da cultura pop mundial, com sua construção sendo discutida até hoje. O efeito do filme foi tão aterrorizante que a própria Janet Leigh passou a ter medo de tomar banhos, e só o fazia após trancar todas as entradas de sua casa.

Psicose está disponível no Telecine.

Sexta-Feira 13

Uma das franquias mais famosas do terror, Sexta-Feira 13 começa com uma premissa simples: um grupo de adolescentes chega ao acampamento em que trabalharão pelos próximos meses e, uma vez lá, eles se tornam vítimas de um assassino oculto. O que tornou o filme de Sean S. Cunningham num clássico foram as escolhas do diretor, incluindo mostrar mortes do ponto de vista de seu vilão, é a revelação de sua verdadeira identidade.

Sexta-Feira 13 também é tido como o filme que criou o clichê de jovens que transam antes do casamento sempre morrem em produções de terror, algo explorado em Pânico, de 1996. Lançada no ano seguinte, a sequência faria a introdução oficial de Jason Voorhees na cultura pop, com o vilão sobrenatural aparecendo em mais 10 filmes desde então.

Sexta-Feira 13 está disponível na HBO Max.

Carrie, A Estranha

Baseado na obra de Stephen King e dirigido por Brian De Palma, Carrie, A Estranha segue uma garota (Sissy Spacek), vítima de bullying na escola e violência da mãe (Piper Laurie). Explorando temas como saúde mental e fanatismo religioso, o longa guarda seus momentos mais sangrentos para o final, quando a protagonista mostra do que seus misteriosos poderes são capazes.

Carrie, A Estranha se tornou um fenômeno, com Spacek e Laurie, inclusive, sendo indicadas ao Oscar por suas atuações. Embora exista uma versão mais recente do filme, lançada em 2013, o remake não conseguiu repetir o sucesso de crítico e público da produção original, que segue sendo um dos títulos mais adorados do terror.

Carrie, A Estranha está disponível na Mubi.

A Hora do Pesadelo

Dirigido por Wes Craven, A Hora do Pesadelo foi o grande responsável pela introdução de Freddy Krueger (Robert Englund) para o público. O vilão, um assassino de crianças que foi queimado vivo pelos vizinhos, invade os sonhos de jovens para matá-los, causando pânico nas pessoas.

Krueger se tornou um dos personagens mais famosos da cultura pop, com sua luva de facas e moletom verde e vermelho ficando eternizados também fora das telonas como uma das fantasias mais comuns para o Halloween entre fãs de terror (e de assustar os amigos). O personagem ainda apareceria em mais sete sequências, incluindo Freddy vs. Jason, em que ele enfrenta o vilão da franquia Sexta-Feira 13.

A Hora do Pesadelo está disponível na HBO Max.