Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rainha de bateria da Mangueira alfineta Virginia: 'Coroa de ancestralidade não cabe no bolso'

Influenciadora foi criticada por Evelyn Bastos após ser coroada rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026; veja o vídeo

Hannah Franco
fonte

Virginia Fonseca vira rainha de bateria e recebe críticas de Evelyn Bastos, da Mangueira (Reprodução/Instagram)

A rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira, Evelyn Bastos, usou as redes sociais para fazer um forte desabafo sobre a essência do Carnaval e o papel das comunidades nas escolas de samba. A publicação foi feita na noite da última quarta-feira (24//9), após a repercussão da escolha da influenciadora Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026.

No vídeo, Evelyn fez críticas à prática de colocar celebridades em cargos de destaque sem ligação com a cultura do samba. A legenda da publicação traz a frase: “Coroa de ancestralidade não cabe no bolso”, apontando que esse espaço não deve ser “comprado”.

VEJA MAIS

image Brunna Gonçalves é a nova musa da escola de samba Grande Rio após saída da Beija-Flor
O anúncio foi realizado na noite dessa quinta-feira, 25, nas redes sociais

image Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica até sobre samba no pé
A influenciadora foi coroada como rainha de bateria da escola de Duque de Caxias no último sábado (20)

“Fazer parte é muito mais do que vestir a roupa, dançar bonito ou ter seguidor. É sobre honrar o que veio antes… e entender que não é sobre protagonismo, é sobre pertencimento”, escreveu a rainha da verde e rosa, que também é diretora cultural da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro).

No vídeo, Evelyn também criticou famosas que participam do Carnaval, mas são ligadas a religiões que, segundo ela, “demonizam nossas tradições”. Sem citar nomes, seguidores apontaram relação com Virginia, que é evangélica.

“Não acho justo que pessoas que saem da lâmpada do Aladdin sustentem cargos de destaque na terra das herdeiras da ginga de Ciata, principalmente algumas que vêm de religiões que demonizam nossas tradições e tentam minar nossa existência enquanto cultura popular afro-brasileira”, disse Evelyn.

Ela reforçou que todos são bem-vindos no samba, mas destacou o papel central das passistas de comunidade, que cresceram dentro das escolas. “Quem faz a festa no quintal de casa é a dona do chão. Todas com certeza são bem-vindas para festejar com a gente, mas como boas visitas.”

A coroação de Virginia Fonseca aconteceu no sábado (20/9), quando recebeu a faixa de Paolla Oliveira, antiga rainha da Grande Rio. A influenciadora, conhecida nas redes sociais, foi criticada por usar passos de dança no estilo TikTok, e pela falta de “samba no pé”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

evelyn basttos

virginia fonseca

grande rio

carnaval

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

25.09.25 22h35

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

MAIS LIDAS EM CULTURA

Celebridades

Güllü, famosa cantora turca, morre ao cair do 6º andar de prédio

Filho da artista nega boatos de suicídio e diz que a queda foi um acidente em Çinarcik, no noroeste da Turquia

26.09.25 12h53

FAMOSOS

Zé Felipe e Ana Castela planejam viagem ao Pantanal após shows, diz colunista

Os artistas, que estariam de 'affair', devem embarcar com familiares e amigos para aproveitar o fim de semana na região do Pantanal

26.09.25 23h18

SUCESSO

Cena Bis: Nosso Tom lota avenida de Belém em show comemorativo, gratuito e inclusivo

Apresentação ocorreu em via pública de Belém

26.08.25 17h46

Mas, gente

Sem pudor! Conheça 10 filmes em que os atores fizeram sexo de verdade

Dentre as indicações, está um filme do cineasta dinamarquês Lars von Trier

13.05.25 16h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda