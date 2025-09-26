Rainha de bateria da Mangueira alfineta Virginia: 'Coroa de ancestralidade não cabe no bolso'

A rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira, Evelyn Bastos, usou as redes sociais para fazer um forte desabafo sobre a essência do Carnaval e o papel das comunidades nas escolas de samba. A publicação foi feita na noite da última quarta-feira (24//9), após a repercussão da escolha da influenciadora Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026.

No vídeo, Evelyn fez críticas à prática de colocar celebridades em cargos de destaque sem ligação com a cultura do samba. A legenda da publicação traz a frase: “Coroa de ancestralidade não cabe no bolso”, apontando que esse espaço não deve ser “comprado”.

“Fazer parte é muito mais do que vestir a roupa, dançar bonito ou ter seguidor. É sobre honrar o que veio antes… e entender que não é sobre protagonismo, é sobre pertencimento”, escreveu a rainha da verde e rosa, que também é diretora cultural da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro).

No vídeo, Evelyn também criticou famosas que participam do Carnaval, mas são ligadas a religiões que, segundo ela, “demonizam nossas tradições”. Sem citar nomes, seguidores apontaram relação com Virginia, que é evangélica.

“Não acho justo que pessoas que saem da lâmpada do Aladdin sustentem cargos de destaque na terra das herdeiras da ginga de Ciata, principalmente algumas que vêm de religiões que demonizam nossas tradições e tentam minar nossa existência enquanto cultura popular afro-brasileira”, disse Evelyn.

Ela reforçou que todos são bem-vindos no samba, mas destacou o papel central das passistas de comunidade, que cresceram dentro das escolas. “Quem faz a festa no quintal de casa é a dona do chão. Todas com certeza são bem-vindas para festejar com a gente, mas como boas visitas.”

A coroação de Virginia Fonseca aconteceu no sábado (20/9), quando recebeu a faixa de Paolla Oliveira, antiga rainha da Grande Rio. A influenciadora, conhecida nas redes sociais, foi criticada por usar passos de dança no estilo TikTok, e pela falta de “samba no pé”.