Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Brunna Gonçalves é a nova musa da escola de samba Grande Rio após saída da Beija-Flor

O anúncio foi realizado na noite dessa quinta-feira, 25, nas redes sociais

Estadão Conteúdo

Brunna Gonçalves, bailarina e esposa de Ludmilla, retornará ao carnaval como nova musa da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, de Duque de Caxias. O anúncio foi realizado na noite dessa quinta-feira, 25, nas redes sociais. A novidade chega dois dias após sua saída da Beija-Flor de Nilópolis.

VEJA MAIS

image Brunna Gonçalves revela que Zuri nasceu de cesárea e dá detalhes sobre o pós-parto
Segundo Brunna, ela fez tudo o que pôde para tentar o parto normal, desde fisioterapia pélvica até pilates

image Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão
A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

Na postagem do anúncio, Ludmilla recebe uma ligação do presidente da escola, Milton Perácio. Ele relembra que a cantora também é de Duque de Caxias e avisa que ela e sua família serão bem-vindas na escola.

Em seguida, Brunna anuncia que fará parte da Grande Rio: "Grande Rio, sou de vocês!"

Em outro comentário da postagem, a bailarina comemora: "Obrigada por me abraçarem, Grande Rio! A dança, o samba, tá no meu sangue."

"Obrigada por me dar a oportunidade de continuar mostrando a minha arte. Espero poder representar vocês com maestria na Sapucaí. Vamos que 2026 é logo ali", finalizou.

Saída de Brunna da Beija-Flor

A saída repentina de Brunna da Beija-Flor foi descrita com gratidão por ela. Em uma postagem, afirmou que foi uma despedida que a "pegou de surpresa".

"No último carnaval, realizei um sonho maior ainda: ser campeã sambando com a minha filha no ventre, já na fase final da minha gestação, só eu sei o quão difícil foi estar ali, mas o meu compromisso e respeito com a escola sempre foi uma prioridade. Foi pleno, foi inesquecível, foi um encontro de gerações. Fui muito feliz!", escreveu.

Silvana, mãe de Ludmilla e sogra de Brunna, rebateu sobre o ocorrido: "Tenho certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor. Eu te amo!".

Grande Rio e Virgínia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio no último sábado, 20. Ela herda o posto até então ocupado por Paolla Oliveira, que esteve presente na quadra da escola para a transmissão do reinado. A passagem de bastão agitou as redes sociais e dividiu opiniões sobre a escolha da agremiação.

O evento para a passagem da faixa reacendeu polêmicas iniciadas quando Virgínia foi anunciada pela escola de Duque de Caxias, em maio deste ano. Desde então, a influenciadora foi ironizada até mesmo pelo Fantástico, que a chamou de "Rainha de BETeria" no quadro humorístico Isso a Globo Não Mostra.

A influenciadora foi convocada a depor como testemunha na CPI das Bets. Nas redes sociais, muitos questionam a escolha e a conexão de Virgínia com o samba.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brunna Gonçalves

Grande Rio

musa
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

25.09.25 22h35

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

susto

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos e é hospitalizada

A musa fitness se lesionou durante a apresentação de lambada, ritmo escolhido para a disputa da semana

25.09.25 22h54

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

FAMOSOS

'Ela é maravilhosa', diz Boca Rosa ao comentar affair com atriz global; saiba quem é

Bianca explicou que a relação não seguiu adiante e que hoje elas mantêm uma amizade

26.09.25 10h17

CULTURA

Entre canções e o humor, Adilson Alcântara conta tudo no 'Mangueirosamente'

Em bate-papo com Ismaelino Pinto, o cantador Adilson fala da carreira musical e de humorista, sempre com o jeito amazônico de encarar desafios

26.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda