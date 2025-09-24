Capa Jornal Amazônia
Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

O Liberal

A influenciadora e bailarina Brunna Gonçalves anunciou nesta quarta-feira (24) que não seguirá no posto de destaque da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. Em um texto publicado nas redes sociais, a artista contou que a decisão a surpreendeu e relembrou sua relação de longa data com a escola de samba, que começou ainda na infância.

“Há momentos que marcam para sempre e há despedidas que nos pegam de surpresa. Hoje me despeço do posto de destaque da Beija-Flor, lugar que ocupei com orgulho e verdade”, escreveu Brunna. Ela contou que cresceu em Nilópolis, frequentando ensaios e desfiles, e que ser destaque era um sonho antigo. “Desde muito nova, vivi a escola de perto. Ser destaque sempre foi um sonho, para que eu pudesse somar para a escola com a minha arte, a dança”, completou.

Brunna também recordou o desfile de 2024, quando se apresentou grávida da filha Zuri, fruto de seu casamento com a cantora Ludmilla. “No último carnaval, realizei um sonho maior ainda: ser campeã sambando com a minha filha no ventre, já na fase final da gestação. Só eu sei o quão difícil foi estar ali, mas o meu compromisso e respeito com a escola sempre foi uma prioridade”, afirmou.

Decisão pegou Brunna de surpresa

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Brunna descobriu que não faria parte do próximo desfile ao entrar em contato com o presidente da Beija-Flor, Almir Reis, para tratar de sua participação no próximo ano. Durante a conversa, ela foi informada de que o posto de destaque de chão que ocupava havia sido extinto. Fontes ouvidas pela jornalista afirmaram que a bailarina ficou chateada com a falta de diálogo prévio.

Rumores de desentendimentos

A saída de Brunna também reacendeu boatos envolvendo a família David, tradicional na direção da Beija-Flor. Em julho, o jornal Extra publicou que Gabriel David, presidente da Liga das Escolas de Samba e herdeiro da Beija-Flor, estaria magoado com Ludmilla por um suposto convite ignorado para cantar em seu casamento. Na época, a publicação já apontava a possibilidade de Brunna perder o posto.

“Não procede qualquer informação que eu tenha relação com essa saída da Brunna. Inclusive, no dia que saiu essa nota, eu e a Lud saímos pra jantar. Nossa amizade e carinho é enorme. Não indico musas para a Beija-Flor e o destaque da Brunna não partiu de um convite meu. Realmente, não tenho nada a ver com isso”, declarou em entrevista à coluna.

Posição oficial da escola

Em nota enviada à colunista, a Beija-Flor de Nilópolis agradeceu a dedicação da bailarina e informou que a mudança faz parte do planejamento para o próximo desfile. “Para o projeto do Carnaval 2026, algumas posições no chão foram repensadas pela diretoria. Dessa forma, informamos que Brunna Gonçalves não seguirá conosco no próximo desfile. Agradecemos com carinho por toda a dedicação, alegria e brilho que Brunna trouxe à escola. Sua entrega ficará marcada na memória e no coração da nossa comunidade”, disse a agremiação.

