The Town 2025: Lauryn Hill, Travis Scott e Ludmilla são anunciados para o festival

O The Town divulgou nesta segunda-feira (19) mais nomes que compõem o line-up da edição 2025 do festival, marcado para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre os artistas anunciados desta vez, estão Travis Scott, Lauryn Hill e Ludmilla. O rapper norte-americano será a principal atração do palco Skyline no dia 6, enquanto Lauryn Hill se apresenta como última atração no palco The One, acompanhada dos filhos YG Marley e Zion Marley (netos de Bob Marley). A data será voltada ao artistas do hip hop, reunindo ainda nomes como Don Toliver, Filipe Ret, Matuê, MC Cabelinho, além da parceria entre Karol Conka, Ajuliacosta e Ebony.

Já para o dia 14, o festival confirmou os shows de Ludmilla, que fechará a programação do palco The One, e Gloria Groove, que também se apresenta no mesmo espaço.

Entre as atrações previamente divulgadas estão grandes nomes da música internacional e nacional, como Katy Perry, Mariah Carey, Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop e Bruce Dickinson.