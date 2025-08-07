Pastora de Ludmilla fala sobre casamento da cantora com Brunna Gonçalves: 'Pecado'

A pastora Adriana Pereira, líder da congregação que a cantora Ludmilla frequenta no Rio de Janeiro, voltou a chamar atenção ao fazer um comentário polêmico sobre o casamento da artista com a dançarina Brunna Gonçalves. A declaração foi feita durante participação no Programa da Mara Maravilha, exibido recentemente.

Questionada sobre a união homoafetiva de Ludmilla e Brunna — que são mães da pequena Zuri, de quase três meses — a pastora afirmou que, embora respeite o casal, considera o relacionamento um “pecado”, de acordo com sua interpretação da Bíblia.

"Eu costumo dizer uma palavra: a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado", afirmou Adriana durante a entrevista.

Conhecida por ser próxima de figuras públicas como Deolane Bezerra, MC Ryan e Mel Maia, Adriana explicou que não julga a vida de ninguém. "Sobre a vida particular dela, a gente ora, mas eu respeito. As pessoas têm uma mania de querer julgar muito os outros, mas quem tem direito de julgar é Deus", declarou.

Adriana também comentou a forma como tem sido rotulada desde que sua ligação com Ludmilla se tornou pública. Em seu perfil no Instagram, há uma aba dedicada exclusivamente a fotos com a cantora, a quem ela se refere como “filha do coração”.

"Eu não sou pastora da Ludmilla, eu sou de todos que querem receber a Deus. As pessoas não me aceitam e não gostam de mim pelo meu comportamento. Ah, pastora da Ludmilla. Eu sou de todos", disse.

Apesar das críticas e da repercussão nas redes, Ludmilla já demonstrou publicamente seu apoio à religiosa. Em fevereiro de 2024, a cantora adquiriu o prédio onde funciona o templo de Adriana, localizado no Recreio dos Bandeirantes. O investimento foi estimado em cerca de R$ 750 mil, segundo a revista Veja.

Até o momento, nem Ludmilla nem Brunna Gonçalves se pronunciaram oficialmente sobre as declarações da pastora.