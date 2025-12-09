Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Virginia Fonseca relata crise alérgica antes de ensaio na Grande Rio: 'vem um evento desse'

No relato, a influenciadora e apresentadora citou o impacto do evento em sua saúde. Afinal, era um desabafo ou reclamação?

Riulen Ropan
fonte

Segundo a influenciadora, a reação teria sido desencadeada pela tensão com o ensaio de rua. (Divulgação/ Acadêmicos do Grande Rio)

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca preocupou os seguidores ao compartilhar, neste sábado (6), uma crise alérgica causada por ansiedade e estresse. O episódio aconteceu às vésperas do primeiro ensaio de rua da Grande Rio, escola onde ela foi confirmada como Rainha de Bateria do Carnaval 2026.

Nos stories do Instagram, Virginia publicou imagens do braço com manchas e irritações provocadas pela alergia. Na legenda, desabafou sobre a rotina intensa: “Toda hora que eu acho que vai melhorar, vem um evento para me dar ansiedade e estresse”, escreveu.

image Virginia compartilhou a situação com os seguidores. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Segundo a influenciadora, a reação teria sido desencadeada pela tensão com o ensaio de rua. Ela ainda brincou sobre o estado do cotovelo:

“Amanhã tem o primeiro ensaio de rua da Grande Rio. Meu cotovelo está como? Haja pomada, viu, gente!”

Virginia se divide entre SP e RJ e está hospedada na casa de Vini Jr.

Entre compromissos de trabalho e a agenda carnavalesca, Virginia tem alternado entre São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. A influenciadora passou rapidamente pela capital goiana para acompanhar a inauguração das luzes de sua mansão.

Quando está no Rio, ela se hospeda na mansão de Vini Jr., onde afirma receber toda atenção da sogra, Fernanda Cristina. Segundo Virginia, tanto suas filhas quanto as babás “não queriam mais ir embora” da casa do jogador.

Mesmo com a agenda cheia, a apresentadora do SBT ainda fez um bate-volta nesta sexta-feira para comparecer ao aniversário do cunhado, Netinho.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

