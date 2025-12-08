Luana Piovani chamou atenção nas redes sociais ao reagir a um vídeo de Virginia Fonseca durante um ensaio da Grande Rio. A influenciadora participou do primeiro ensaio de rua da escola de samba de Duque de Caxias, no último domingo (7), após iniciar aulas com o coreógrafo Carlinhos Salgueiro.

“Ele é bem maravilhoso, mas não faz milagre. Aliás, se alguém souber quem faz, estou precisando de dois aqui”, disse Piovani em um post aleatório mostrando o desenvolvimento da influencer.

Luana Piovani ironiza performance de samba de Virginia e agita a web: 'Não faz milagre' (Print Instagram)

Nesta segunda-feira (8), nos Stories, Virginia mostrou toda a sua energia do pós-ensaio e a preparação para seguir nos compromissos como rainha de bateria da escola. Ela compartilhou novos vídeos mostrando o samba no pé ao som de 'Alô, Virginia!', música do Grupo Chocolate em parceria com a Turma do Pagode.