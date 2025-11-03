Capa Jornal Amazônia
'Fui covarde', diz Dado Dolabella ao admitir agressão a Luana Piovani

Estadão Conteúdo

Dado Dolabella foi entrevistado por Roberto Cabrini na edição desse domingo, 2, do Domingo Espetacular, sobre a nova acusação de agressão contra sua namorada Marcela Tomaszewski. Durante a reportagem, ele reconheceu ter agredido sua ex-namorada Luana Piovani: "Acho que houveram agressões mútuas naquele momento, (mas) agredi."

Luana Piovani se manifesta após Dado Dolabella, seu ex, ser acusado de agredir nova namorada

"Fui covarde porque a força da mulher com o homem é completamente desproporcional", disse, sobre o caso de 2008 em que foi denunciado por agressão a Luana e a uma camareira que tentou apartar a briga. Entretanto, ele explica que, apesar da força desmedida, apenas tentou afastar a camareira Esmeralda.

Perguntado por Cabrini se ele se arrepende do que fez com Luana, Dado afirmou que sim: "Não só com a Luana, me arrependo de muitas coisas que fiz na minha vida."

Esmeralda de Souza também falou sobre a agressão: "Ele me pegou pelos ombros e me jogou longe". Na época do caso, Dado foi condenado a indenizar Esmeralda em R$ 40 mil, valor que nunca foi pago. Sobre a indenização, o cantor justificou que não possui dinheiro para pagá-la. O argumento foi contestado pela camareira, que ressaltou a quantia recebida pelo cantor em A Fazenda, em 2009, após a decisão judicial.

Ele também falou sobre outros dois casos de agressão. O primeiro ocorreu neste ano durante uma confraternização da Dança dos Famosos, em que agrediu o cantor Luan Pereira durante uma crise de ciúmes pela ex-namorada, Wanessa Camargo: "Eu afastei um camarada que estava tentando beijar ela na boca, no meu ponto de vista".

Dado Dolabella e Luan Pereira dão versões diferentes sobre suposta agressão

O mais recente, em que foi acusado de agredir a atual namorada Marcela Tomaszewski, também foi abordado. Ela foi entrevistada pelo programa: "Ele não tocou em mim (...). Eu não protegeria um agressor, em hipótese alguma."

A modelo foi perguntada se teria receio do namorado agredi-la: "Não tenho, porque se tivesse eu não colocaria ele dentro da minha casa". Ela também refutou algumas mensagens que teria enviado a amigos relatando a agressão. "Foi um momento de raiva (o envio das mensagens). Relatos de amigas estavam dando a entender que era uma agressão. Depois eu vi que não, que era uma discussão."

DADO DOLABELLA/LUANA PIOVANI/AGRESSÃO
Cultura
