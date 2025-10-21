Luana Piovani critica Boca Rosa por fantasia de Elke Maravilha
Atriz destaca qualidade de Elke
A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para criticar a influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. Bianca escolheu ir vestida como Elke Maravilha no Baile de Halloween da Sephora, evento da marca que reuniu influenciadores neste final de semana, mas recebeu um comentário negativo de Luana.
"Você deveria querer aprender com a Elke a ser humana. Colocar a peruca é fácil", escreveu a atriz em um vídeo publicado pelo portal Splash, em que Bianca dava mais detalhes sobre a fantasia.
VEJA MAIS
O Estadão entrou em contato com a assessoria da influenciadora para um pronunciamento sobre o assunto, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.
O comentário logo repercutiu e chegou a páginas de fofoca. Em uma delas, Luana foi questionada sobre ter "atacado Bianca de graça", mas respondeu: "Sabe de nada, inocente".
Na segunda, 20, Luana ainda publicou um vídeo nos stories do Instagram com uma fala de Elke sobre "o poder ser a pior droga que existe". Até o momento, Bianca não abordou o comentário da atriz nas redes sociais.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA