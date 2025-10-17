Capa Jornal Amazônia
Luana Piovani é condenada pelo TJSP por injúria cometida contra Neymar Jr

O caso se refere à polêmica quando a atriz declarou que o jogador é "mau-caráter" e "péssimo exemplo"

Estadão Conteúdo
fonte

Luana Piovani deve cumprir serviço comunitário como pena após perder processo movido por Neymar Jr. ()

Luana Piovani foi condenada pela Justiça de São Paulo por injúria contra Neymar, após críticas feitas por ela nas redes sociais em 2024. O caso se refere à polêmica quando a atriz declarou que o jogador é "mau-caráter" e "péssimo exemplo".

Ao Estadão, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) informou que o processo tramita sob segredo de justiça. "As informações e documentos nos autos são de acesso restrito às partes e advogados."

Procurada pelo Estadão, a defesa de Piovani, representada pelo advogado Augusto de Arruda Botelho, enviou a mesma nota divulgada pela atriz nas redes sociais nesta sexta-feira, 17: "O processo em questão, a pedido dos advogados de Neymar - mas em discordância ao que por diversas Luana Piovani requereu -, tramita em segredo de justiça. É correta a afirmação de que a Ação Penal movida pelo jogador foi julgada parcialmente procedente. A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará no prazo legal todos os recursos judiciais cabíveis."

No Instagram, Luana comentou o resultado da ação e tranquilizou seus seguidores. "Está todo mundo preocupado comigo, mas não precisa, não", declarou a atriz, ressaltando que perdeu apenas um dos dois processos, mas "está tudo sobre controle".

O Estadão também procurou a NR Sports, responsável por gerenciar a carreira de Neymar, mas ainda não teve retorno.

Segundo o Portal Leo Dias, a decisão da 2ª Vara Criminal da Barra Funda reconheceu que as postagens ultrapassaram o limite da crítica pública e tiveram caráter ofensivo, atingindo a honra pessoal e familiar do jogador.

O juiz ressaltou que os comentários repercutiram amplamente, sendo divulgados por veículos de imprensa e replicados por seguidores, ampliando o impacto negativo sobre Neymar.

Piovani foi absolvida do crime de difamação, mas a injúria qualificada foi confirmada. A pena inicial de quatro meses e quinze dias de detenção em regime aberto foi convertida em prestação de serviços à comunidade, com carga mínima de oito horas semanais, que serão definidas na fase de execução. Além disso, a atriz terá de arcar com as custas do processo.

