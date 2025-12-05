Virginia Fonseca ganha chocotone de luxo avaliado em mais de R$ 5 mil

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida, na tarde desta sexta-feira (5), ao receber um chocotone personalizado de aproximadamente 20 kg. O doce, todo decorado especialmente para ela, chama atenção pelo valor: mais de R$ 5 mil.

Em suas redes sociais, Virginia apareceu intrigada ao abrir a embalagem. "Olha o que chegou aqui em casa. Olha o tamanho disso aqui. O que será que tem aí dentro?", disse a influenciadora ao mostrar a enorme caixa de presente.

Ao revelar o chocotone, a reação não foi diferente: "Vocês estão conseguindo entender o tamanho disso aqui? É muito pesado, não consigo levantar", comentou surpresa, exibindo o doce decorado com pedras de açúcar e detalhes em ouro.

Ingredientes de luxo

O chocotone é revestido com chocolate belga branco moldado em formato de escultura. No interior, camadas de caramelo flor de sal, creme de macadâmias crocante e macadâmias caramelizadas ao mel completam a receita, que soma quase 20 kg de chocolate.

O doce foi desenvolvido pelo confeiteiro Denilson Lima exclusivamente para a influenciadora, e por isso não integra o cardápio oficial. No entanto, modelos semelhantes, estão disponíveis sob encomenda por valores ente R$ 5.400 e R$ 5.600.

A influenciadora contou que ainda não cortou o doce e explicou que a degustação será compartilhada com a família do namorado, o jogador Vini Jr.

"Vou para o aniversário do meu cunhado hoje lá no Rio. Vou levar para o pessoal comer. Não tem nem gente aqui para comer. É muito grande, imenso. Ele vai andar de avião hoje. Quando a gente cortar, filmo para vocês."