Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Virginia Fonseca ganha chocotone de luxo avaliado em mais de R$ 5 mil

Doce de 20 kg, feito especialmente para a influenciadora, tem detalhes de ouro

Hannah Franco
fonte

Influenciadora recebe chocotone de 20 kg feito sob medida e com detalhes em ouro (Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida, na tarde desta sexta-feira (5), ao receber um chocotone personalizado de aproximadamente 20 kg. O doce, todo decorado especialmente para ela, chama atenção pelo valor: mais de R$ 5 mil.

Em suas redes sociais, Virginia apareceu intrigada ao abrir a embalagem. "Olha o que chegou aqui em casa. Olha o tamanho disso aqui. O que será que tem aí dentro?", disse a influenciadora ao mostrar a enorme caixa de presente.

VEJA MAIS

image Virginia pediu afastamento da Grande Rio? Saiba o que realmente aconteceu
Escola de samba e assessoria da influenciadora esclareceram rumores

image Virginia Fonseca explica por que se apaixonou por Vini Jr: ‘Ele é gente boa’
Influenciadora contou que ela e o atacante conversaram por um mês antes do primeiro beijo, oficializando a relação em outubro de 2025

Ao revelar o chocotone, a reação não foi diferente: "Vocês estão conseguindo entender o tamanho disso aqui? É muito pesado, não consigo levantar", comentou surpresa, exibindo o doce decorado com pedras de açúcar e detalhes em ouro.

Ingredientes de luxo

O chocotone é revestido com chocolate belga branco moldado em formato de escultura. No interior, camadas de caramelo flor de sal, creme de macadâmias crocante e macadâmias caramelizadas ao mel completam a receita, que soma quase 20 kg de chocolate.

O doce foi desenvolvido pelo confeiteiro Denilson Lima exclusivamente para a influenciadora, e por isso não integra o cardápio oficial. No entanto, modelos semelhantes, estão disponíveis sob encomenda por valores ente R$ 5.400 e R$ 5.600.

A influenciadora contou que ainda não cortou o doce e explicou que a degustação será compartilhada com a família do namorado, o jogador Vini Jr.

"Vou para o aniversário do meu cunhado hoje lá no Rio. Vou levar para o pessoal comer. Não tem nem gente aqui para comer. É muito grande, imenso. Ele vai andar de avião hoje. Quando a gente cortar, filmo para vocês."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

virgínia fonseca

chocotone

Influenciadora

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

MÚSICA

Keila Gentil e Maderito são destaques do 5º episódio de 'Mundo Brega Pará' nesta sexta (5)

Programa vai ao ar às 17h, celebrando artistas que marcaram diferentes fases do brega paraense

05.12.25 13h36

ARTE

Museu do Estado do Pará, em Belém, exibe exposição sobre a biodiversidade amazônica

Com acervo de ilustrações e xilogravuras, a mostra “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” integra o programa Road to Belem, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil para a COP30, e está em cartaz até 4 de janeiro

05.12.25 12h55

HIT

Lucas Gavvi narra encontro de almas em novo single

Via dos Desejos” tem produção de Matheus Stiirmer, que já recebeu três indicações ao Grammy Latino

05.12.25 12h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUSA

Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe

O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

05.12.25 15h02

Luto no cinema internacional

Morre aos 75 anos Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat'

Astro de “Mortal Kombat” teve morte confirmada após sofrer complicações de um AVC, aos 75 anos

05.12.25 9h15

CULTURA

Calcinha Preta passeia pela Estação das Docas e recebe carinho dos fãs em Belém

Integrantes aproveitaram o ponto turístico e afirmaram que o público de Belém faz parte da história da banda

05.12.25 17h22

STREAMING

Netflix fecha acordo para comprar Warner Bros., incluindo estúdios e HBO, por US$ 82,7 bi

O negócio será concluído após a já prevista separação da divisão de redes globais da Warner Bros. Discovery

05.12.25 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda