Mulheres de Areia: Saiba como está Edwin Luisi, o Dr. Munhoz

No ar em ‘Mulheres de Areia’, remake de 1993 reprisado na TV Globo, Edwin Luisi interpreta o Dr. Munhoz, apaixonado por Tônia (Andrea Beltrão) e que adora resolver os problemas da vila de Pontal D’Areia.

Edwin Luisi começou a despontar na carreira artística nos anos 1970. O papel de maior reconhecimento foi do galã Álvaro de Escrava Isaura (1976), em que formou casal com Lucélia Santos, protagonista da novela. Como a trama fez sucesso em vários países, os atores ganharam notoriedade internacional.

Luisi fez participação em diversas novelas da Globo nos anos seguintes como ‘O Astro’ (1977) ‘Por Amor’ (1997) ‘Paraíso Tropical’ (2007), além de projetos da Rede Record com ‘Rebelde’ (2011). Seus últimos trabalhos no Brasil foram em ‘Sangue Bom’ (2013) e ‘A Lei do Amor’ (2016).

Depois, o artista se mudou para Portugal e voltou a contracenar com Lucélia Santos na novela ‘Na Corda Bamba’ (2019). Os dois foram convidados a repetir a dobradinha por conta do sucesso da Escrava Isaura no país europeu.

Aos 76 anos de idade, o ator mora no Leblon e curte momentos com a família, além de atuar no teatro desde que se afastou das telinhas. Neste ano, Edwin Luisi esteve em cartaz com a peça 'Ninguém Dirá que É Tarde Demais', com Arlete Salles, em temporada no Rio de Janeiro (RJ).

