Mel Maia anuncia fim de namoro com surfista português João Maria Ferreira

A atriz Mel Maia usou as redes sociais para anunciar o término de seu namoro com o surfista português João Maria Ferreira nesta quarta-feira (08/01). Em um desabafo compartilhado, ela revelou detalhes sobre a separação, explicando que o relacionamento chegou ao fim após um ano juntos.

“Eu vi que vocês perguntaram muito no direct sobre o meu namoro com o português safado, João Maria, se tinha acabado ou não, e eu não respondi porque não queria falar muito sobre isso”, disse Mel.

Ela também comentou que o casal já não compartilhava muitas publicações juntos nas redes sociais, optando por manter a relação longe dos holofotes.

Segundo Mel, o término aconteceu de forma amigável, antes mesmo da vinda de João Maria ao Brasil. Ela explicou que, no fim do relacionamento, os dois já mantinham uma dinâmica mais próxima da amizade do que de um namoro.

“Porém, terminamos superbem, somos amigos. [...] A gente decidiu terminar, e tudo bem. Ficamos amigos, né? A gente se ama muito, ele me ama, e a gente entendeu que, como amigos, nossa relação vai durar mais”, completou a atriz.