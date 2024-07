Mel Maia e amiga são barradas de festa em Paris por conta de roupas ‘ousadas demais’; entenda

Mel Maia e a amiga Lívia Goes foram barradas ao tentarem entrar em uma festa em Paris pelas suas roupas. O segurança do local achou inapropriados os looks usados pelas jovens e as impediu de entrar no espaço. A atriz usou seu perfil nas redes sociais, no último domingo (14/7), para compartilhar sua indignação por ser barrada por estar “ousada demais”.

“Gente, simplesmente, no lugar onde a gente topou ir agora, de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa. Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia está de boa, ela está só com um decote. Será que é por causa do meu top? Eu não sei gente”, disse a artista nos Stories.

Ela explicou que o segurança da balada disse que ia checar se as duas podiam entrar e, quando voltou, mandou as duas embora. “Eu perguntei o motivo e ele disse: ‘é, talvez por causa da roupa, né?! Falou assim mesmo”, completou Mel, chateada.