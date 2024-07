Namorado faz depilação em Mel Maia, ela mostra parte do corpo e dispara: 'custa caro'

Mel Maia compartilhou nos stories do Instagram um momento íntimo com seu namorado, o português João Maria, na noite desta última segunda-feira (1). Na gravação, o jovem aparece na cama com um barbeador e um creme realizando uma sessão de depilação na atriz.

"Migas, dica do dia: tenham um boy que faça isso por vocês", escreve a atriz. "Não aceitem menos. Ele acha 'divirtido'", complementou a influenciadora na publicação.

Nas imagens, João retirava os pelos das pernas da influenciadora, que elogiou o serviço completo do rapaz por ele ainda passar hidratante corporal na região depilada.

No entanto, ao perceber que quase filmou uma região do corpo que, segundo Mel, tem bastante valor, a atriz brinca: 'Sem mostrar o pé, né? Porque o pé custa caro'.

Mel Maia sendo depilada pelo namorado, o surfista João Maria (Reprodução/Instagram: @melissamelmaia)

Namoro

A atriz Mel Maia, de 20 anos, assumiu publicamente o namoro com o surfista português João Maria Pereira na madrugada do dia 1º de janeiro deste ano. 12 dias depois, quando ele completou 18 anos, a atriz publicou uma declaração amorosa para o rapaz nas redes sociais.

"Você me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Você foi a minha cura e segurou meu coração quando não consegui suportá-lo. Você acalmou o oceano dentro de mim, me salvou de coisas que nem foi você que causou, me ensinou a amar e a te amar e me mostrou como o amor pode salvar alguém.", escreveu a atriz sobre uma foto onde aparece beijando João.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)