Mel Maia sensualiza com biquíni em formato de flor durante viagem com o namorado

Em viagem pelo Marrocos ao lado do namorado João Maria Pereira, de 18 anos, a atriz Mel Maia compartilhou, nesta quinta-feira (15), uma foto usando um biquíni vermelho com top em formato de flor. Ela publicou vários cliques ao lado do surfista e, também, sozinha. Após alguns dias no Porto, cidade portuguesa onde João reside, o casal partiu para Veneza, na Itália.

No Brasil, a artista declarou sentir a falta de João: “Que saudade”, escreveu certa vez, ao publicar um vídeo dos dois juntos, em que aparecem deitados na cama, em clima descontraído e de intimidade.