Mel Maia treina pesado com a personal Carol Vaz, famosa no Tik Tok

Nas redes sociais, nesta quinta-feira (23), Mel Maia divulgou sua rotina de exercícios para manter o corpo em forma, que tem recebido muitos elogios recentemente. A atriz mostrou em uma foto de biquíni seus músculos tonificados, resultado de seus treinos pesados.

Nos Stories do Instagram, Mel compartilhou um treino de pernas com a ajuda da personal trainer Carol Vaz, responsável também pela transformação física da cantora Jojo Todynho, e que é super famosa no TikTok por conta dos treinos pra lá de pesados e exaustivos.

Nas imagens, a atriz aparece fazendo repetições de agachamentos e levantando pesos. Além disso, Mel tem adotado hábitos alimentares mais saudáveis, incluindo alimentos como frutas, peixes, legumes e verduras na dieta, conforme orientação de seu nutricionista.

Embora tenha enfrentado dificuldades no passado, especialmente com doces, a atriz enfatiza a importância de planejar e personalizar um plano alimentar que atenda às suas metas e rotina diária.