'Orem por mim. Não quero ir embora': no auge da fama, MC Daniel pede apoio aos fãs

Recentemente, em entrevista à coluna LeoDias, MC Daniel contou sobre problemas ao ter que lidar com a exposição da fama. Durante um show nesta terça-feira (07/03), o cantor deu mais sinais de que está vivendo uma crise emocional. "Orem por mim, pela minha vida, se vocês sentirem no coração. Eu não quero ir embora. Sou feliz com a vida que eu tenho", disse o funkeiro.

MC Daniel está no auge da sua fama pelo sucesso de suas músicas ou pelo polêmico relacionamento com a atriz Mel Maia. Na entrevista, o cantor falou sobre a dificuldade de lidar com os comentários da internet. "A internet está me fazendo muito mal. Muitos ataques e eu não estou sabendo lidar. Ter que lidar com família, shows, fãs, dinheiro", disse o funkeiro. "Não é fácil", concluiu.

Um dos casais mais comentados da internet, MC Daniel e Mel Maia também foram alvos de rumores sobre estarem vivendo crise no relacionamento. Apesar das especulações, o casal continua firme, sempre demonstrando carinho e fazendo declarações nas redes sociais.