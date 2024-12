Mel Maia exibe cabelos cacheados e estilo praiano em ensaio fotográfico no Rio de Janeiro

Mel Maia, de 20 anos, foi o centro das atenções durante um ensaio fotográfico realizado nesta sexta-feira (13/12) em Joatinga, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz, que recentemente passou por uma transição capilar, apareceu com cabelos cacheados e em um cenário paradisíaco à beira da piscina e do mar.

Durante o ensaio, Mel usou diferentes peças de moda praia, incluindo um biquíni branco com calcinha asa-delta e babados no top, complementado por uma saída de praia de crochê e uma bolsa de madeira. Outro look que se destacou foi o maiô estampado, com detalhes em metal, frente única e recortes.