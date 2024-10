Mel Maia comemora fim da transição capilar e compartilha novo visual com seguidores; confira

Mel Maia compartilhou com os seguidores uma nova mudança no visual. Nesta quarta (9), a atriz encerrou o processo de transição capilar e mostrou o resultado nas redes sociais. Segundo a artista, as madeixas natrais são para um novo papel que ela irá interpretar nos próximos meses.

"O corte é pra uma personagem dos anos 90, mas me ajudou a praticamente finalizar a minha transição. Finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo. Assumi os meus cachos. Estou me sentindo muito mais livre e pronta para a personagem", disse Mel.

O processo de transição da atriz foi longo, chegando a quase um ano. Ao assumir os cachos e renovar o corte de cabelo, a famosa recebeu uma enchurrada de elogios na postagem. "Como pode ser linda de todos os jeitos?", perguntou uma. "Maravilhosa, amei", afirmou outra fã.