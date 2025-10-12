Capa Jornal Amazônia
Saiba por que Nossa Senhora de Aparecida e São Carlos Acutis são celebrados juntos

Data une fé e coincidências entre Nossa Senhora Aparecida e o padroeiro da internet

Riulen Ropan
fonte

Três coincidências unem a história do santo millennial à de Nossa Senhora Aparecida. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O dia 12 de outubro, tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ganha em 2025 um novo significado especial. Nesta data, a Igreja Católica celebra pela primeira vez São Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial, recentemente canonizado.

Reconhecido oficialmente como santo em 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis passa agora a integrar o calendário litúrgico da Igreja Católica. A coincidência da data não é por acaso — ela simboliza a profunda ligação entre o jovem italiano e a padroeira brasileira.

Por que São Carlo Acutis é celebrado em 12 de outubro

Três coincidências unem a história do santo millennial à de Nossa Senhora Aparecida:

  1. Morte no dia da padroeira: Carlo Acutis faleceu em 12 de outubro de 2006, vítima de leucemia, aos 15 anos.
  2. Devoção mariana: um de seus lemas era “Lembre-se de recitar o Rosário todos os dias”, reforçando sua ligação com a Virgem Maria.
  3. Primeiro milagre no mesmo dia: em 12 de outubro de 2013, durante uma celebração dedicada a Nossa Senhora Aparecida, ocorreu o primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis, em Campo Grande (MS).

O jovem santo que evangelizou com a tecnologia

Nascido em 1991, em Londres, e criado na Itália, Carlo Acutis ficou conhecido como o “padroeiro da internet” por usar a tecnologia como instrumento de evangelização. Apaixonado por informática, criou sites e exposições virtuais para divulgar os milagres eucarísticos ao redor do mundo.

Mesmo jovem, Carlo impressionava pela maturidade espiritual. Segundo sua mãe, Antonia Salzano, em entrevista à Reuters, muitos jovens se identificam com ele. “Carlo era uma criança comum como os outros. Brincava, tinha amigos, ia à escola. Mas a qualidade extraordinária dele foi ter aberto o coração para Jesus e colocado Jesus em primeiro lugar na vida.”

Devoção a Nossa Senhora e à Eucaristia

Entrevistas ao Vatican News e o livro “Não eu, mas Deus”, do padre Ricardo Figueiredo, revelam que a espiritualidade de Carlo Acutis estava profundamente ligada à Eucaristia e à oração do terço.

“Na sua participação diária na Santa Missa, Carlo procurava chegar mais cedo para alguns momentos adorar a Jesus. No final permanecia também alguns momentos em adoração para agradecer a Jesus o grande dom ao homem ao se tornar presente no Sacramento da Eucaristia. Para Carlo a eucaristia é o diálogo intimo e seguro com Jesus. A presença de Nossa Senhora na vida de Carlo acontecia de forma particular através da oração do terço”, explicou o padre Figueiredo.

O milagre brasileiro atribuído a São Carlo Acutis

O primeiro milagre reconhecido pela Igreja Católica ocorreu em Campo Grande (MS), em 12 de outubro de 2013. O protagonista foi o menino Matheus Vianna, então com três anos, que sofria de uma rara má formação no pâncreas, conhecida como pâncreas anular.

A família, sem recursos para uma cirurgia, levou Matheus à Capela de Nossa Senhora Aparecida, onde estava exposta uma relíquia de Carlo Acutis — um pedaço de sua camiseta. Após as orações, o menino comeu normalmente pela primeira vez e, dias depois, os exames confirmaram a cura completa e inexplicável.

Campo Grande terá o primeiro Santuário dedicado a São Carlo Acutis

A Capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Marabá, será oficialmente elevada à condição de Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida e São Carlo Acutis neste domingo (12).

O espaço se tornará o primeiro santuário do mundo dedicado ao jovem santo, referência para peregrinos do Brasil e do exterior.

Em 2023, São Paulo recebeu a primeira paróquia dedicada a Carlo Acutis, mas o santuário de Campo Grande ganha relevância internacional por estar diretamente ligado ao milagre que levou à canonização.

Legado de fé e tecnologia

Com o novo status, Campo Grande se firma como centro de devoção internacional a São Carlo Acutis. Sua história, que une fé, juventude e tecnologia, continua a inspirar fiéis, especialmente os jovens, a usar a internet como instrumento de evangelização.

O exemplo do “santo millennial” reforça que, mesmo na era digital, a fé pode conectar corações no mundo inteiro.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)

 

Palavras-chave

São Carlo Acutis

Nossa Senhora de Aparecida

12 de outubro
Variedades
