Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, primeiro santo millennial da Igreja Católica

Cerimônia presidida pelo papa Leão XIV reuniu mais de 80 mil fiéis na Praça de São Pedro. Jovem morreu aos 15 anos e ganhou destaque ao evangelizar pela internet

Hannah Franco
fonte

Padroeiro da internet: Carlo Acutis é o primeiro santo millennial. (Vaticano)

O Vaticano canonizou neste domingo (7/9) Carlo Acutis, jovem italiano que morreu aos 15 anos e que agora se torna oficialmente o primeiro santo da geração millennial. A cerimônia, que reuniu mais de 80 mil pessoas na Praça de São Pedro, foi conduzida pelo papa Leão XIV, em sua primeira canonização desde que assumiu o pontificado em maio.

Acutis ficou conhecido por utilizar a internet como ferramenta de evangelização. Programador autodidata, criou sites e conteúdos digitais para divulgar a fé católica, o que lhe rendeu o título informal de “padroeiro da internet”.

VEJA MAIS

image Onde ver os filmes sobre Carlo Acutis, o 'santo millennial'?
Atualmente, há dois documentários que contam a história de Acutis disponíveis no Brasil

image Quem é Carlo Acutis? O influencer católico do século XXI que será canonizado neste domingo (7)
Os milagres do jovem italiano foram reconhecidos pelo Papa Francisco

Durante a missa, o papa destacou a importância do exemplo deixado por Acutis e também por Pier Giorgio Frassati, outro jovem canonizado na mesma cerimônia. Frassati, que morreu na década de 1920, era conhecido pelo trabalho voluntário com os mais pobres.

“Todos vocês, todos nós juntos, somos chamados a ser santos”, disse o pontífice, dirigindo-se especialmente à juventude presente. “Este é um convite para todos nós, especialmente para os jovens, a não desperdiçar nossas vidas, mas a direcioná-las para o alto e transformá-las em obras-primas”.

Leão XIV também recordou uma das frases de Carlo Acutis que marcaram sua trajetória: “O céu sempre nos esperou, e amar o amanhã é dar o melhor de nós hoje”.

De acordo com o Vaticano, participaram da celebração 36 cardeais, 270 bispos e centenas de padres, em um gesto de apoio institucional e popular à santificação dos novos nomes.

image Carlo Acutis entra para a história como o 1º santo millennial reconhecido pela Igreja. (Foto: Reprodução)

Reconhecimento de milagre no Brasil foi decisivo

Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, vítima de leucemia, justamente no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em 2020, ele foi beatificado após o Vaticano reconhecer como milagre a cura de uma criança brasileira em Campo Grande (MS), atribuída à sua intercessão.

O menino foi curado após tocar em uma relíquia de Acutis em uma celebração na cidade, também no dia 12 de outubro. O caso foi considerado inexplicável pela medicina, e validado oficialmente pela Santa Sé.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Morre, aos 106 anos, Rosa Roisinblit, uma das líderes das Avós da Praça de Maio

07.09.25 9h17

Primeiro-ministro japonês anuncia que irá renunciar ao cargo após derrota em eleições

07.09.25 9h03

ABSURDO

Seul anuncia acordo com EUA sobre a libertação de sul-coreanos detidos em fábrica

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, disse no sábado que mais de 300 sul-coreanos estavam entre as 475 pessoas detidas.

07.09.25 9h03

Trump ameaça enviar tropas a Chicago e governador o chama de aspirante a ditador

06.09.25 20h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda