Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Um homem de 68 anos recuperou a autoestima e a vida social após passar por uma cirurgia para reduzir o tamanho do nariz, que havia crescido de forma desproporcional devido a uma doença rara. Gerard McAliece, aposentado da IBM, sofria de rinofima, condição que provoca o aumento exagerado do nariz, tornando atividades simples, como beijar a esposa, um desafio.

Morador de Kilmalcolm, na Escócia, Gerard percebeu alterações no nariz há seis anos. “Na medida do possível, eu tentava ignorá-lo”, contou ao Daily Mirror. Mas o crescimento constante passou a causar constrangimento. “As pessoas começaram a me encarar, e algumas desviavam o olhar. As crianças mais novas eram as piores. Elas não têm malícia nem filtros. Eu costumava me preocupar muito nas festas de aniversário dos meus netos. O que os amiguinhos deles pensavam?”, revelou.

A rinofima é causada pela multiplicação das glândulas sebáceas no nariz e no tecido conjuntivo, resultando em inchaço, vermelhidão e caroços. No caso de Gerard, o tecido cresceu tanto que cobria parte da boca, impedindo contato físico com a esposa. “Eu não conseguia beijá-la direito há anos”, contou Gerard.

Diante da situação, Carol decidiu levar o marido a uma clínica especializada em Glasgow, onde o cirurgião Cormac Convery realizou uma operação complexa de quatro horas. O procedimento envolveu a remoção do excesso de pele e a remodelação do nariz para harmonizar com o rosto de Gerard.

“Eles disseram que foi o maior trabalho que já haviam feito e que seria um verdadeiro desafio, mas que, com sorte, eles conseguiriam fazer isso em uma única sessão, o que conseguiram — embora a operação tenha durado mais de quatro horas”, disse Gerard, feliz com o resultado.

“A cirurgia mudou completamente a minha vida. Carol diz que voltei a ser o homem que eu costumava ser”, celebrou o aposentado.

Antes e depois da cirurgia mostram a transformação impressionante. Confira:

Nariz gigante? Escocês sofre com rinofima e muda vida com cirurgia (Reprodução/Ever Clinic)