Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

Hannah Franco
fonte

Homem de 68 anos recupera autoestima após cirurgia para reduzir nariz gigante causado por rinofima; confira (Reprodução/Ever Clinic)

Um homem de 68 anos recuperou a autoestima e a vida social após passar por uma cirurgia para reduzir o tamanho do nariz, que havia crescido de forma desproporcional devido a uma doença rara. Gerard McAliece, aposentado da IBM, sofria de rinofima, condição que provoca o aumento exagerado do nariz, tornando atividades simples, como beijar a esposa, um desafio.

Morador de Kilmalcolm, na Escócia, Gerard percebeu alterações no nariz há seis anos. “Na medida do possível, eu tentava ignorá-lo”, contou ao Daily Mirror. Mas o crescimento constante passou a causar constrangimento. “As pessoas começaram a me encarar, e algumas desviavam o olhar. As crianças mais novas eram as piores. Elas não têm malícia nem filtros. Eu costumava me preocupar muito nas festas de aniversário dos meus netos. O que os amiguinhos deles pensavam?”, revelou.

A rinofima é causada pela multiplicação das glândulas sebáceas no nariz e no tecido conjuntivo, resultando em inchaço, vermelhidão e caroços. No caso de Gerard, o tecido cresceu tanto que cobria parte da boca, impedindo contato físico com a esposa. “Eu não conseguia beijá-la direito há anos”, contou Gerard.

Diante da situação, Carol decidiu levar o marido a uma clínica especializada em Glasgow, onde o cirurgião Cormac Convery realizou uma operação complexa de quatro horas. O procedimento envolveu a remoção do excesso de pele e a remodelação do nariz para harmonizar com o rosto de Gerard.

“Eles disseram que foi o maior trabalho que já haviam feito e que seria um verdadeiro desafio, mas que, com sorte, eles conseguiriam fazer isso em uma única sessão, o que conseguiram — embora a operação tenha durado mais de quatro horas”, disse Gerard, feliz com o resultado.

“A cirurgia mudou completamente a minha vida. Carol diz que voltei a ser o homem que eu costumava ser”, celebrou o aposentado.

Antes e depois da cirurgia mostram a transformação impressionante. Confira:

image Nariz gigante? Escocês sofre com rinofima e muda vida com cirurgia (Reprodução/Ever Clinic)
Palavras-chave

