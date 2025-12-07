Homem ataca pessoas com spray de pimenta e é preso em aeroporto

Um homem atacou pessoas com spray de pimenta e foi preso, no Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres, Inglaterra. As autoridades tratam o caso, que aconteceu na manhã desse domingo (7), como isolado e sem ligação a grupos terroristas. O incidente foi resultado de uma discussão no estacionamento, de acordo com o The Guardian.

Policiais e bombeiros estão no aeroporto, acompanhando o ocorrido. O Terminal 3, onde o estacionamento fica localizado, foi fechado. “Equipes armadas atenderam à ocorrência e prenderam um homem sob suspeita de agressão. Ele permanece sob custódia, e as investigações continuam para localizar outros suspeitos", relatou a Polícia Metropolitana à BBC.

As autoridades afirmam que há feridos sem gravidade. Eles foram levados a um hospital próximo.

Em uma nota publicada pela administração do aeroporto, os “passageiros devem considerar tempo extra ao se deslocar para o aeroporto e verificar com a companhia aérea em caso de dúvidas". No momento do incidente, as linhas de trem foram afetadas, mas já retomaram ao serviço normalmente. São esperados atrasos no transporte ferroviário até o final da manhã, conforme o National Rail. O trânsito ao redor do Heathrow também ficou intenso, devido ao fechamento temporário de túneis que dão acesso à entrada do estacionamento.