Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Homem ataca pessoas com spray de pimenta e é preso em aeroporto

O caso aconteceu em Londres, na Inglaterra, na manhã desse domingo (7). Segundo autoridades, o incidente é isolado e não há relação com grupos de terrorismo

Lívia Ximenes
fonte

Spray de pimenta pode provocar cegueira temporária. Imagem ilustrativa (Willi Wallroth / Domínio Público / Wikimedia Commons)

Um homem atacou pessoas com spray de pimenta e foi preso, no Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres, Inglaterra. As autoridades tratam o caso, que aconteceu na manhã desse domingo (7), como isolado e sem ligação a grupos terroristas. O incidente foi resultado de uma discussão no estacionamento, de acordo com o The Guardian.

VEJA MAIS

image Spray de pimenta e armas de choque para mulheres ganham força, mas expõem impasse

image Mulher usa spray de pimenta para atacar família e criança de dois anos durante missa; entenda
O gás ainda atingiu vários fiéis presentes na celebração e a Catedral precisou ser evacuada às pressas

image Jornalista relata ataque com spray de pimenta após briga no trânsito em SP

Policiais e bombeiros estão no aeroporto, acompanhando o ocorrido. O Terminal 3, onde o estacionamento fica localizado, foi fechado. “Equipes armadas atenderam à ocorrência e prenderam um homem sob suspeita de agressão. Ele permanece sob custódia, e as investigações continuam para localizar outros suspeitos", relatou a Polícia Metropolitana à BBC.

As autoridades afirmam que há feridos sem gravidade. Eles foram levados a um hospital próximo.

Em uma nota publicada pela administração do aeroporto, os “passageiros devem considerar tempo extra ao se deslocar para o aeroporto e verificar com a companhia aérea em caso de dúvidas". No momento do incidente, as linhas de trem foram afetadas, mas já retomaram ao serviço normalmente. São esperados atrasos no transporte ferroviário até o final da manhã, conforme o National Rail. O trânsito ao redor do Heathrow também ficou intenso, devido ao fechamento temporário de túneis que dão acesso à entrada do estacionamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

spray de pimenta

homem ataca pessoas com spray de pimenta

Londres

Inglaterra

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Comparecimento em eleição de Hong Kong sobe, apesar da indignação com incêndio

07.12.25 16h07

Ataques russos matam quatro na Ucrânia

07.12.25 15h48

MUNDO

Homem ataca pessoas com spray de pimenta e é preso em aeroporto

O caso aconteceu em Londres, na Inglaterra, na manhã desse domingo (7). Segundo autoridades, o incidente é isolado e não há relação com grupos de terrorismo

07.12.25 9h00

Trump tem o poder de realizar ações militares 'como achar melhor', diz secretário

06.12.25 20h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

voltou a viralizar

Recém-casada é arrastada por correnteza e morre afogada durante ensaio fotográfico de casamento

Mulher morreu em um ensaio fotográfico conhecido como “Trash the Dress”, dias após se casar com o namorado de infância

03.12.25 14h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda