Mulher usa spray de pimenta para atacar família e criança de dois anos durante missa; entenda

Na noite do último domingo (22), uma médica de 41 anos foi presa em flagrante após espirrar spray de pimenta em três pessoas de uma mesma família durante uma missa dominical que estava sendo realizada na Catedral Nossa Senhora do Desterro, no interior de São Paulo. O gás atingiu uma criança de apenas 2 anos e a igreja precisou ser evacuada às pressas.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher teria ficado incomodada porque a criança estava brincando no corredor da igreja durante a missa e, por isso, resolveu atacar a mãe, o pai e a criança com o seu frasco de gás de pimenta. Imediatamente, a criança começou a apresentar fortes crises de tosse, vômito e, principalmente, irritação ocular, enquanto o pai dela caiu no chão devido à intensa exposição ao agente químico.

Logo após o ocorrido, a mãe levou a criança ao hospital onde ela recebeu os devidos cuidados médicos. Já a agressora ainda teria utilizado o spray contra pessoas em situação de rua após sair da catedral.

Pronunciamento da Catedral

A Diocese de Jundiaí publicou uma nota no site oficial da Catedral Nossa Senhora do Desterro afirmando que a diocese repudia, com profunda tristeza e firmeza, ao lamentável caso ocorrido no domingo afetando diretamente centenas de fiéis reunidos em oração.

“Tal ato, além de provocar tumulto e interromper a celebração eucarística, constitui grave violência contra o espírito de comunhão, respeito e fraternidade que deve sempre reinar nos espaços sagrados. A Casa de Deus é, e deve ser sempre, um lugar de acolhimento, consolo e paz — nunca de hostilidade ou intolerância”, afirmou o comunicado.

