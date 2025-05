Belém recebe novo arcebispo: Dom Júlio Endi Akamine será coadjutor ao lado de Dom Alberto Taveira

A Arquidiocese de Belém vive um momento especial de transição com a chegada do novo arcebispo coadjutor, Dom Júlio Endi Akamine. Nomeado pelo Papa Francisco, Dom Júlio passará a atuar ao lado de Dom Alberto Taveira Corrêa, atual arcebispo metropolitano de Belém, até o momento em que a renúncia for aceita oficialmente pelo Vaticano.

“Pedi ao Santo Padre que me concedesse um bispo que pudesse caminhar comigo nesse período de transição, até que minha renúncia seja aceita. É uma alegria receber Dom Júlio, que vem agregar forças para trabalharmos juntos em favor do povo de Deus”, afirmou Dom Alberto, em entrevista. Dom Alberto acrescenta que seguirá morando em Belém mesmo após a aposentadoria e pretende continuar colaborando com a Arquidiocese.

A acolhida ao novo arcebispo, no Aeroporto Internacional de Belém, na noite desta segunda (19), mobilizou fiéis e representantes de diversas pastorais e movimentos. A Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica ligada à Igreja Católica, participou da recepção com entusiasmo. “Estamos todos unidos para transmitir a ele esse amor, para que ele se sinta acolhido como Dom Alberto sempre foi para nós”, disse Luciano Figueiredo, responsável técnico-operacional da unidade.

Dom Julio disse que se sente feliz com a nova missão, mas que ainda não está preparado para viver o primeiro Círio de sua vida. “Ainda não estou preparado, mas até lá eu me preparo”, avisou. Ele também pediu que não fiquem perguntando como se sente, se está feliz. “Não tem como não estar feliz diante dessa recepção toda”, acrescentou.

O religioso vinha atuando como arcebispo de Sorocaba (SP) e se disse motivado pela nova missão. “Trago pequenas esperanças e uma grande esperança: que possamos conduzir juntos, pastores e ovelhas, até o Senhor Jesus. Nos próximos meses, quero aprender, ouvir e colaborar”, declarou.

Na saída do aeroporto, ao longo do trajeto Dom Júlio recebeu várias homenagens de católicos com exposição de faixas e balões com mensagem de boas-vindas.

A apresentação oficial de Dom Júlio à Arquidiocese será no dia 31 de maio, na Catedral Metropolitana de Belém, com a presença de representantes do Regional Norte da CNBB e fiéis da capital e região metropolitana.

Com origem japonesa e trajetória marcada pelo serviço pastoral e acadêmico, Dom Júlio chega a Belém trazendo simplicidade, fé e o desejo de “não fazer grandes estragos”, como brincou em tom bem-humorado. Mas é justamente sua humildade e disposição em caminhar junto que sinalizam uma nova etapa promissora para a Igreja em Belém.

Sobre a nomeação de Dom Julio

No dia 7 de março de 2025, o Papa Francisco nomeou Dom Júlio Endi Akamine, como Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém do Pará, atendendo ao pedido de colaboração feito por Dom Alberto Taveira Corrêa, atual Arcebispo Metropolitano.

Dom Alberto continuará no governo pastoral até que o Papa aceite sua renúncia, passando a ser Arcebispo Emérito, momento em que Dom Julio assumirá automaticamente como Arcebispo Titular. Até lá, Dom Alberto seguirá desempenhando suas funções normalmente.