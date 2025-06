Árbitro é preso durante final de campeonato de futebol amador no Guarujá

Um árbitro de futebol amador foi preso enquanto apitava a final de um campeonato de várzea no Guarujá, litoral de São Paulo, na tarde do último sábado (22). O homem, identificado como Ederson Carlos da Silva, de 38 anos, era procurado pela Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da cidade.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a prisão foi realizada por policiais militares durante o cumprimento do mandado. A abordagem ocorreu em um campo localizado na Avenida Artur Paixão, no bairro Vila Ligya, onde acontecia a partida decisiva do torneio. Os nomes dos times que disputavam a final não foram divulgados.

Imagens gravadas por torcedores mostram o momento exato em que o árbitro, posicionado dentro de campo, é surpreendido pelos agentes e conduzido até fora do gramado, sob escolta.

Ainda de acordo com a SSP, Ederson Carlos da Silva não apresentou resistência no momento da detenção. Após ser preso, ele foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para exame de corpo de delito, como determina o protocolo, e em seguida encaminhado à Delegacia Sede do Guarujá.

O caso foi registrado como captura de procurado, e o homem segue detido, à disposição da Justiça.