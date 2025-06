Homem é deportado de Dubai por causa de tatuagens no rosto: 'Era o meu país favorito'

Um turista inglês teve as férias dos sonhos transformadas em frustração após ser deportado de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, assim que desembarcou no país. Jordan Howman, de 34 anos, afirma que foi impedido de entrar no território devido às tatuagens que cobrem praticamente todo o seu rosto.

Natural de Crewe, em Cheshire (Inglaterra), Jordan desembarcou no Aeroporto Internacional de Dubai acompanhado da esposa, Theresa, de 38 anos, e da filha adolescente, Kaic, de 16, com planos de passar cinco dias no que ele descreveu como seu “país favorito no mundo”. No entanto, a entrada foi barrada ainda na imigração.

"Era o meu país favorito, mas isso estragou completamente. Agora nunca mais vou voltar. Perdi todo o meu dinheiro por causa de um desenho no meu rosto", desabafou em entrevista ao tabloide britânico Daily Star.

Segundo Jordan, o rosto tatuado, com desenhos geométricos e palavras como “abençoado” e “família”, nunca foi um problema nas visitas anteriores ao emirado. Ele diz ter sido surpreendido com a abordagem dos agentes da imigração após escanear seu passaporte.

"Não tive problemas nas outras vezes. Mas dessa vez, ao chegarmos, escaneei meu passaporte e estava prestes a passar pela segurança, quando um funcionário do aeroporto nos puxou de lado", contou ele. "Estávamos prestes a colocar nossa bagagem de mão na esteira quando o rapaz disse: 'Sigam-me'", acrescentou.

Ainda conforme o britânico, a decisão teria partido de um oficial de imigração sênior, que ordenou que ele deixasse o país imediatamente. No dia seguinte, às 14h30 da tarde de quinta-feira (12), ele foi embarcado de volta para Manchester, na Inglaterra. “Só quando o avião pousou é que devolveram meu passaporte”, completou.

Apesar da experiência traumática, Howman afirma que não existe uma lei clara que proíba a entrada de pessoas tatuadas no rosto no país.