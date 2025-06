Homem com mais de 30 piercings no pênis faz sucesso com conteúdo adulto no OnlyFans; saiba quem é

O italiano Michele Mancii, de 32 anos, tem chamado atenção nas redes sociais e, principalmente, no OnlyFans, por conta das modificações extremas que realizou no corpo. Com mais de 70 piercings distribuídos entre o rosto, barriga e áreas íntimas — sendo 35 apenas no pênis —, ele se tornou uma figura popular entre os assinantes da plataforma de conteúdo adulto.

Além dos piercings, Michele também possui tatuagens em diversas partes do corpo e passou por um procedimento de bifurcação da língua, semelhante à de uma cobra. Em entrevista ao site britânico Metro, ele contou que cada modificação tem um significado pessoal e contribui para que ele se sinta mais confortável consigo mesmo.

“Cada um me faz sentir mais confortável no meu corpo e tem um significado”, disse.

Para complementar a renda, Mancii decidiu abrir um perfil no OnlyFans, onde compartilha conteúdos sensuais e registra o dia a dia de seu visual considerado excêntrico. Segundo ele, o retorno tem sido positivo. “Às vezes recebo mensagens de pessoas que me dizem o quanto sou uma inspiração e é um prazer poder compartilhar minha paixão com elas e fazer com que saibam que não estão sozinhas”, revelou.

Apesar do visual pouco convencional, o italiano afirmou que sua vida amorosa nunca foi prejudicada. “Para qualquer pessoa que queira começar um relacionamento comigo, é muito óbvio que as modificações corporais são uma grande parte da minha vida, então nunca foi realmente um problema.”

Ao ser questionado sobre conselhos para quem deseja seguir o mesmo caminho, ele faz um alerta: “Você nunca pode voltar atrás, então pense no que você quer fazer da sua vida, porque qualquer arrependimento não é problema de ninguém, apenas seu”, finalizou.